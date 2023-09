Ngọc Lan tiếc nuối trước lý do khiến cô gái từ chối hẹn hò

Ngọc Mai từ chối khi nghe bạn trai thừa nhận là người nóng tính Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 930 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai khách mời cùng tuổi là Ngọc Mai (28 tuổi, Quảng Bình), đang làm việc tại Bình Thuận và Đăng Khoa (28 tuổi, Lâm Đồng), hiện là huấn luyện viên cầu lông ở TP.HCM.

Xuất hiện trên sân khấu, Ngọc Mai gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Cô chia sẻ mình là mẫu phụ nữ truyền thống, sống hướng về gia đình, tính cách hơi rụt rè, ít nói và kỹ tính. Về tình trường, Ngọc Mai cho biết cô trải qua 2 mối tình, chín chắn hơn sau khi chia tay.

Hình mẫu bạn trai của Ngọc Mai là người có thể trò chuyện, chia sẻ, biết quan tâm, ngoại hình ưa nhìn. Cô không thích kiểu đàn ông nóng tính, không biết cách kiềm chế bản thân, hút thuốc.

Ngọc Mai chia sẻ mình là mẫu phụ nữ truyền thống, luôn hướng về gia đình Chụp màn hình

Trong khi đó, Đăng Khoa thừa nhận anh là người khá khó tính và nóng tính. Đỉnh điểm của sự tức giận, anh thường đập phá đồ đạc. Nói thêm về tật xấu của mình, đàng trai cho rằng mình nóng tính nhưng nếu người khác biết cách ứng xử thì sẽ dễ nguôi giận hơn.

Chia sẻ về tình trường, Đăng Khoa cho biết mình trải qua hai mối tình hồi sinh viên và lúc đi làm. "Mối tình gần nhất của em quen được 3 năm, đã tính tới chuyện cưới xin nhưng hai bên gia đình không hợp nhau. Bạn đó vẫn chưa chín chắn, chưa nghĩ cho tương lai", anh kể. Đến với chương trình, anh mong muốn gặp được bạn gái biết chăm lo cho gia đình, biết cách đối nhân xử thế.

Đăng Khoa thừa nhận khi nóng giận, anh thường đập phá đồ đạc Chụp màn hình

Khi hàng rào trái tim mở ra, Đăng Khoa chủ động bày tỏ tình cảm và mong cô gái cho mình cơ hội để tìm hiểu. Tuy nhiên, Ngọc Mai còn e ngại về khoảng cách địa lý giữa TP.HCM và Bình Thuận. Đáp lại những trăn trở của bạn gái, huấn luyện viên cầu lông khẳng định nếu cả hai có thể tiến tới, anh sẵn sàng thay đổi môi trường làm việc để thuận tiện cho mối quan hệ.

Tiếp tục cuộc trò chuyện, Ngọc Mai thẳng thắn cho biết cô khá lo lắng khi đàng trai thừa nhận bản thân là người nóng tính, còn hay đập phá đồ đạc. "Tại vì trong cuộc sống hôn nhân, chúng ta chắc chắn sẽ có xung đột. Ngày xưa thì em cũng nóng tính nhưng em đã học được cách bỏ cái tôi của mình xuống. Anh có nghĩ mình sẽ giảm được sự nóng tính không?", cô đặt vấn đề. Lúc này, Đăng Khoa hứa sẽ cố gắng thay đổi tính xấu và nói thêm: "Anh chỉ nóng tính trong công việc thôi. Còn ở bên ngoài thì anh thoải mái, dễ chịu hơn. Vì anh làm huấn luyện viên, học trò cũng quậy nên anh phải khó, đôi lúc hơi cộc cằn".

Khi tiến đến nắm tay bạn gái, Đăng Khoa chân thành bày tỏ: "Cho anh thời gian nhé, anh sẽ cố gắng thay đổi. Anh nghĩ em sẽ có cách giúp cho anh ôn hòa hơn". Tuy nhiên, đàng trai vẫn chưa thể thuyết phục được Ngọc Mai đồng ý bấm nút hẹn hò với mình. Trong khoảnh khắc chỉ có một nửa trái tim sáng đèn, Đăng Khoa và hai MC đều vô cùng tiếc nuối.

Ngọc Mai cho biết dù có thiện cảm với bạn trai nhưng cô vẫn còn nhiều lo sợ vì anh nóng tính Chụp màn hình

Nói về lý do từ chối hẹn hò, Ngọc Mai chia sẻ: "Vì em nghe bạn chia sẻ về việc nóng tính và đập phá đồ đạc, em rất sợ chuyện đó. Em là người của gia đình nên luôn muốn điều gì tốt nhất cho gia đình của mình. Em sợ nếu mình đi xa hơn, có con cái mà vẫn nóng tính thì không ổn. Chỉ điểm đó thôi, còn lại thì em vẫn có thiện cảm với bạn".

Sau khi nghe lý do từ đàng gái, Ngọc Lan bày tỏ sự tiếc nuối và khuyên nên cho Đăng Khoa thêm một cơ hội bởi cô thấy rằng đây là một chàng trai trưởng thành. "Tôi khá tiếc nếu vì lý do này mà cảm xúc của em bị cản trở. Nhìn mặt bạn nam cũng rất hiền, có thể do bạn trải lòng quá thật. Chúng ta nên cho nhau thêm một cơ hội phía dưới sân khấu, cho nhau thông tin, làm bạn với nhau đi. Biết đâu chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội", nữ MC nhắn nhủ.