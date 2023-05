Ngọc Lan xót xa khi 'hot mom' Thanh Trần khóc nghẹn tiết lộ góc khuất hôn nhân

Đằng sau hình ảnh đầy năng lượng, Thanh Trần khóc nghẹn khi chia sẻ về góc khuất hôn nhân BTC

Thanh Trần (tên thật Trần Ngọc Thanh Thanh) xuất thân từ một hot vlogger. Cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khi sở hữu tài khoản Facebook hơn 2 triệu người theo dõi, tài khoản YouTube gần 430.000 lượt đăng ký. Xuất hiện tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 181 với vai trò khách mời, Thanh Trần có những chia sẻ thú vị về hành trình trở thành mẹ 3 con ở tuổi 26.

Theo chia sẻ, Thanh Trần có thai khi chỉ mới hẹn hò cùng với Khánh Đặng được 4 tháng và cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Khoảnh khắc biết tin mang thai khi chỉ mới 21 tuổi, Thanh Trần khá lo lắng vì thời điểm đó cả hai vợ chồng đều còn quá trẻ. Dù vậy, cô vẫn vô tư nghĩ "có bầu thì đẻ thôi, không có gì phải sợ". Đến bé thứ hai, mẹ bỉm hài hước tiết lộ câu chuyện vô cùng đặc biệt. Sáu tháng sau khi sinh con đầu lòng, Thanh Trần quyết định đến bệnh viện để đặt vòng ngừa thai. Bất ngờ thay, cô lại nhận được kết quả có bầu sau khi siêu âm bụng. "Trời đất ơi, mới sinh đây, vừa khâu vết mổ xong thì bây giờ lại dính bầu nữa", nữ vlogger chia sẻ khiến Ngọc Lan và Tô Nhi A cười nghiêng ngả.

Kết hôn khi mới 21 tuổi, hiện tại Thanh Trần đã là mẹ ba con

Rút kinh nghiệm vì canh sai ngày an toàn ở những lần trước, mẹ bỉm liên tục uống thuốc ngừa thai trong 3 năm liền. Tuy nhiên sau một lần liên tục buồn nôn, tưởng rằng bản thân mắc bệnh trào ngược dạ dày nên Thanh Trần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả siêu âm cô đã mang bầu bé thứ ba.

Nhắc lại hành trình "vượt cạn" ở tuổi đôi mươi, Thanh Trần mang đến câu chuyện thú vị xen lẫn nhiều cảm xúc khiến Ngọc Lan nhiều lần bật cười. Không giống với nhiều mẹ bỉm khác, Thanh Trần vẫn rất khỏe mạnh lúc mang bầu hay thời điểm ở cữ. Thêm vào đó, mẹ bỉm vốn ý thức được rằng bản thân là trụ cột chính của gia đình nên luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, không cho phép bản thân được nghỉ dù chỉ một ngày.

Ngọc Lan và Tô Nhi A thích thú trước lối kể chuyện hài hước của khách mời Thanh Trần

Hot mom 26 tuổi chia sẻ: "Tôi may mắn khi được trời trao cho nhiều năng lượng, từ lúc chưa có bầu, đến khi mang bầu và sau khi sinh thì tôi vẫn dồi dào năng lượng. Do đó, công việc của tôi vẫn tiếp diễn bình thường, tâm trạng vui vẻ để liên tục làm việc xuyên suốt. Hơn nữa, tôi là trụ cột chính trong gia đình nên buộc phải luôn luôn cố gắng. Tôi không có khái niệm nghỉ thai sản hay ở cữ lâu. Tôi thấy bản thân vốn rất may mắn hơn nhiều người khi có con bên cạnh, công việc để làm nên cứ tự xốc dậy tinh thần của mình".

Thanh Trần tâm sự cô và chồng đều sinh năm 1997, đối phương có phần trẻ con và suy nghĩ chưa chín chắn khiến cô nhiều lần buồn tủi. Thực tế, chặng đường làm bố của Khánh Đặng có cải thiện lên từng ngày, từ không dám ẵm, gần gũi con khi Thanh Trần sinh bé đầu tiên cho đến việc phụ vợ tắm, cho con bú lúc vợ đi sinh bé thứ 2. Song cô vẫn cảm thấy chồng đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, quên đi vợ con trong quãng thời gian gần đây.

Mẹ bỉm 9X khiến Tô Nhi A xót xa khi bày tỏ mong chồng quan tâm đến gia đình nhiều hơn

"Chồng tôi giống như là ở ốc đảo riêng, sáng đi làm chiều về ăn cơm, bấm điện thoại, tối thì ngủ chung với đứa thứ hai và cứ lặp lại như vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy sao chỉ có một mình mình làm. Nhiều lúc tôi phải vừa cho con bú vừa viết kịch bản, con ngủ thì tranh thủ xuống quay, đêm con ngủ tôi dựng clip. Nhưng tôi hiểu chồng mình cũng cần có sự nghiệp riêng, gia đình không thể mãi phụ thuộc vào nguồn tài chính của tôi nên tôi tự động viên bản thân mình vượt qua quãng thời gian này", Thanh Trần khóc nghẹn chia sẻ.

Sau cùng, Thanh Trần mong muốn chồng nhìn thấy được sự hy sinh, khó khăn mà cô đã trải qua mà trưởng thành, thay đổi bản thân. Cô thổ lộ: "Các con thì đang lớn lên từng ngày mà anh khi làm gì thì lại quá tập trung quá mức vào đó và bỏ quên gia đình mình. Tôi thấy anh nên biết cách cân bằng mọi thứ lại".