'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ra sao sau khi trượt top 15 Miss Grand Vietnam?

Cuộc sống hiện tại của Lily Chen sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025

Sau Miss Grand Vietnam 2025, "ngọc nữ bolero" bày tỏ hiện đang ưu tiên cho việc học và đang là sinh viên năm 2 ngành Luật tại Đại học Trà Vinh Ảnh: NVCC

Lily Chen sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Cô là doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, người mẫu ảnh, MC. Mỹ nhân quê Tây Ninh từng góp mặt trong một số dự án phim như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Chị em khác mẹ, Mẹ biển… Thời gian qua, người đẹp 9X chọn sinh sống tại Tây Ninh để phát triển công việc kinh doanh cơ sở làm đẹp, bất động sản. Bên cạnh đó, Lily Chen từng đoạt danh hiệu Á quân Tình bolero 2019, Á quân Én vàng 2022 và còn là giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của cuộc thi Miss Grand Vietnam. Khi đến với đấu trường Miss Grand Vietnam 2025, tuy được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao, người đẹp bất ngờ dừng chân ở top 20 trong tiếc nuối.

Sau cuộc thi, Lily Chen bày tỏ cô dành ưu tiên hàng đầu cho việc học tập, hiện là sinh viên năm 2 ngành Luật, Đại học Trà Vinh. Người đẹp 30 tuổi nói thêm, thời gian qua, việc cô hạn chế tham gia các dự án, sự kiện giải trí là để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân. "Tôi tập trung vào việc học để hoàn thành chương trình học đúng hạn, ra trường đúng thời điểm. Tôi muốn xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, song hành cùng các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh", "ngọc nữ bolero" cho hay.

Về công việc kinh doanh bất động sản và đầu tư, cô chia sẻ thẳng thắn về những thăng trầm: "Công việc kinh doanh vẫn thế, lúc trôi chảy lúc lại không nhưng công việc nuôi sống bản thân, nuôi dưỡng ước mơ nên bản thân luôn phải cố gắng, kiên trì".

Lily Chen vinh dự nhận bằng khen Doanh nhân văn hóa UNESCO vì cộng đồng 2025 Ảnh: NVCC

Mới đây, ngày 16.10, Lily Chen vinh dự được giáo sư Yuji Suzuki trao tặng bằng khen "Doanh nhân văn hóa UNESCO vì cộng đồng 2025", sự kiện do Liên hiệp các hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Bằng khen là sự khẳng định cho những đóng góp bền bỉ của Lily Chen trong việc bảo tồn và quảng bá văn hóa dân tộc. Trong nhiều năm, cô tích cực lưu giữ và lan tỏa vẻ đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu (hầu đồng), một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cô không chỉ thực hành mà còn sử dụng hình ảnh và tầm ảnh hưởng để giới thiệu nét văn hóa này đến với khán giả trong và ngoài nước qua các bộ ảnh nghệ thuật.

Bên cạnh đó, người đẹp quê Tây Ninh thường xuyên khoác lên mình tà áo dài Việt Nam trong nhiều sự kiện, bao gồm cả những chuyến công tác quốc tế, như một sứ giả thầm lặng mang nét đẹp truyền thống của trang phục dân tộc ra thế giới, góp phần tôn vinh bản sắc Việt.

Với vai trò là một doanh nhân thành đạt, Lily Chen còn tích cực thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" qua các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà Tây Ninh. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai, người đẹp 9X hóm hỉnh cho biết: "Tôi không nói trước được, tính tôi không lo xa, nếu có cuộc thi nào phù hợp, đúng thời điểm tôi đang rảnh rỗi thì lại đi thi thì sao (cười)".