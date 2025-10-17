Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ra sao sau khi trượt top 15 Miss Grand Vietnam?

Hải Duy
Hải Duy
17/10/2025 17:37 GMT+7

Sau hành trình tại 'Miss Grand Vietnam 2025', Lily Chen (Trần Như Ngọc) đã nhanh chóng trở lại với guồng quay cuộc sống và sự nghiệp. Người đẹp không giấu tham vọng trở thành người phụ nữ tri thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và úp mở tham gia thêm một cuộc thi nhan sắc khác nếu phù hợp.

Cuộc sống hiện tại của Lily Chen sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ra sao sau khi trượt Top 15 Miss Grand Vietnam 2025? - Ảnh 1.

Sau Miss Grand Vietnam 2025, "ngọc nữ bolero" bày tỏ hiện đang ưu tiên cho việc học và đang là sinh viên năm 2 ngành Luật tại Đại học Trà Vinh

Ảnh: NVCC

Lily Chen sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Cô là doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, người mẫu ảnh, MC. Mỹ nhân quê Tây Ninh từng góp mặt trong một số dự án phim như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Chị em khác mẹ, Mẹ biển… Thời gian qua, người đẹp 9X chọn sinh sống tại Tây Ninh để phát triển công việc kinh doanh cơ sở làm đẹp, bất động sản. Bên cạnh đó, Lily Chen từng đoạt danh hiệu Á quân Tình bolero 2019, Á quân Én vàng 2022 và còn là giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của cuộc thi Miss Grand Vietnam. Khi đến với đấu trường Miss Grand Vietnam 2025, tuy được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao, người đẹp bất ngờ dừng chân ở top 20 trong tiếc nuối.

Sau cuộc thi, Lily Chen bày tỏ cô dành ưu tiên hàng đầu cho việc học tập, hiện là sinh viên năm 2 ngành Luật, Đại học Trà Vinh. Người đẹp 30 tuổi nói thêm, thời gian qua, việc cô hạn chế tham gia các dự án, sự kiện giải trí là để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân. "Tôi tập trung vào việc học để hoàn thành chương trình học đúng hạn, ra trường đúng thời điểm. Tôi muốn xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, song hành cùng các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh", "ngọc nữ bolero" cho hay.

Về công việc kinh doanh bất động sản và đầu tư, cô chia sẻ thẳng thắn về những thăng trầm: "Công việc kinh doanh vẫn thế, lúc trôi chảy lúc lại không nhưng công việc nuôi sống bản thân, nuôi dưỡng ước mơ nên bản thân luôn phải cố gắng, kiên trì".

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ra sao sau khi trượt Top 15 Miss Grand Vietnam 2025? - Ảnh 2.

Lily Chen vinh dự nhận bằng khen Doanh nhân văn hóa UNESCO vì cộng đồng 2025

Ảnh: NVCC

Mới đây, ngày 16.10, Lily Chen vinh dự được giáo sư Yuji Suzuki trao tặng bằng khen "Doanh nhân văn hóa UNESCO vì cộng đồng 2025", sự kiện do Liên hiệp các hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Bằng khen là sự khẳng định cho những đóng góp bền bỉ của Lily Chen trong việc bảo tồn và quảng bá văn hóa dân tộc. Trong nhiều năm, cô tích cực lưu giữ và lan tỏa vẻ đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu (hầu đồng), một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cô không chỉ thực hành mà còn sử dụng hình ảnh và tầm ảnh hưởng để giới thiệu nét văn hóa này đến với khán giả trong và ngoài nước qua các bộ ảnh nghệ thuật.

Bên cạnh đó, người đẹp quê Tây Ninh thường xuyên khoác lên mình tà áo dài Việt Nam trong nhiều sự kiện, bao gồm cả những chuyến công tác quốc tế, như một sứ giả thầm lặng mang nét đẹp truyền thống của trang phục dân tộc ra thế giới, góp phần tôn vinh bản sắc Việt.

Với vai trò là một doanh nhân thành đạt, Lily Chen còn tích cực thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" qua các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà Tây Ninh. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai, người đẹp 9X hóm hỉnh cho biết: "Tôi không nói trước được, tính tôi không lo xa, nếu có cuộc thi nào phù hợp, đúng thời điểm tôi đang rảnh rỗi thì lại đi thi thì sao (cười)".

Tin liên quan

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen tiết lộ cuộc sống khi lui về kinh doanh bất động sản

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen tiết lộ cuộc sống khi lui về kinh doanh bất động sản

Thời gian qua, Lily Chen có cuộc sống kín tiếng. Gần đây, người đẹp 9X quyết định trở lại phim ảnh sau thời gian tập trung kinh doanh.

Khám phá thêm chủ đề

Lily Chen Ca sĩ Lily Chen ngọc nữ bolero Miss Grand Vietnam 2025 showbiz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận