'Ngọc nữ' Nhật Bản lao đao vì cặp kè sao nam có vợ

'Ngọc nữ' Nhật Bản Mei Nagano hứng "gạch đá" sau khi bị khui ảnh thân mật với Kei Tanaka. Tanaka hơn Nagano 15 tuổi, đã có vợ và hai con ẢNH: SPONICHI

'Ngọc nữ' Nhật Bản bị tung ảnh 'vụng trộm'

Hôm 23.4, "ngọc nữ" Nhật Bản Mei Nagano và Kei Tanaka trở thành tâm điểm chú ý khi bị tờ Bunshun tung ảnh nắm tay, tiết lộ cảnh cả hai đang có mối quan hệ "vụng trộm". Theo thông tin được tiết lộ, hai diễn viên Nhật Bản cùng hợp tác trong một bộ phim vào năm 2021 và kể từ đó trở nên thân thiết rồi chính thức qua lại từ năm ngoái. Họ bị bắt gặp hẹn hò ở công viên giải trí, bị tố nhiều lần qua đêm ở nhà riêng của nữ diễn viên 9X…

Cùng với làn sóng chỉ trích dữ dội, Mei Nagano và Kei Tanaka bị nhắc lại việc từng hợp tác trong phim And So the Baton Is Passed (2021). Tại một sự kiện giao lưu với khán giả vào tháng 11 cùng năm, Nagano nhắc đến bạn diễn: "Anh ấy là người có sức quyến rũ rất lớn, khiến mọi người phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên". Phát ngôn cũ của người đẹp 26 tuổi cùng những cử chỉ, lời nói thân thiết giữa cô với đàn anh một lần nữa bị đem ra "mổ xẻ".

Ảnh thân mật của hai diễn viên được trang tin Nhật Bản đăng tải. Theo Sponichi, sau khi scandal nổ ra, đại diện của Mei Nagano lẫn Kei Tanaka đều phủ nhận chuyện ngoại tình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, ồn ào lần này khiến danh tiếng, công việc của cả hai bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là khi họ chưa đưa ra những thông tin khiến dư luận đảo chiều. Một nguồn tin trong ngành giải trí chia sẻ với trang này: "Vì cả hai đều rất nổi tiếng nên nhiều người trong ngành đang cực kỳ chú ý đến phản ứng của công chúng cũng như việc bê bối lần này ảnh hưởng như thế nào đến sự xuất hiện của họ trong tương lai" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, Mei Nagano còn bị khui tin đồn qua lại với nam diễn viên Hàn Quốc Kim Mu Jun mà cô hợp tác trong bộ phim Caster của TBS. Trước cuộc bàn tán sôi nổi ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, công ty quản lý của Kim lên tiếng phủ nhận, phía Nagano cũng khẳng định không có chuyện cô qua lại với bạn diễn

ẢNH: AFP

Dù phủ nhận, công ty quản lý của mỹ nhân 26 tuổi cũng cho biết những hành động của cô có thể gây ra hiểu lầm vì vậy họ đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với ngôi sao này. Họ cũng gửi lời xin lỗi vì mối lo ngại và những bất tiện gây ra cho các nhà quảng cáo, đội ngũ sản xuất phim lẫn người hâm mộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Tokyo Sports hôm 24.4, mặc dù các ngôi sao đều phủ nhận lùm xùm tình ái song ồn ào lần này đã gây ra những tác động ở hậu trường. Theo nguồn tin liên quan đến dự án phim Caster của Mei Nagano, đội ngũ làm phim, các nhà tài trợ, đơn vị phát sóng đã bắt đầu theo dõi chặt chẽ phản ứng từ công chúng để có cách ứng phó phù hợp ẢNH: INSTAGRAM NV

Nguồn tin này cho biết: "Phía Nagano phủ nhận tin đồn ngoại tình nhưng họ có thể vẫn bị chỉ trích và khiến khán giả đặt câu hỏi: 'Liệu Nagano có nói dối?'. Bộ phim hiện đang trong quá trình quay. Tùy thuộc vào phản ứng của khán giả cũng như đài truyền hình, nhà tài trợ, có khả năng thời lượng xuất hiện của cô ấy trên phim sẽ giảm đi". Các nhà sản xuất của phim được cho là đang có ý định thay đổi nội dung tác phẩm, hướng sự chú ý sang một nhân vật khác ẢNH: INSTAGRAM NV

Mei Nagano cũng có nguy cơ mất nhiều hợp đồng quảng cáo vì ồn ào đời tư. "Năm ngoái, Nagano nằm trong top 10 về số lượng hợp đồng quảng cáo. Hình ảnh của cô ấy là tài sản giá trị và dễ chịu tác động tiêu cực hơn Kei Tanaka", một chuyên gia quảng cáo nhận định ẢNH: INSTAGRAM NV

Mei Nagano sinh năm 1999, cô bắt đầu đóng phim từ thời tiểu học và đang là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá của màn ảnh Nhật Bản. Người đẹp được biết đến với hình tượng ngây thơ, trong sáng, ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh: My Love Story!, Daytime Shooting Star, Motherhood… Năm 2017, loạt khoảnh khắc mỹ nhân này khóc trong một buổi họp báo bỗng lan truyền rầm rộ khắp cõi mạng, khiến cô nhận về nhiều sự chú ý, được gọi là "sao nữ khóc đẹp nhất Nhật Bản" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH