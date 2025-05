'Ngọc nữ' Nhật bản Ryoko Hirosue điều trị tâm thần sau vụ bị bắt giữ

Ryoko Hirosue đang chống chọi với chứng rối loạn lưỡng cực ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông tin trên được người đại diện của Ryoko Hirosue tiết lộ. Theo đó, "ngọc nữ" Nhật Bản đã được chẩn đoán mắc cường giáp và chứng rối loạn lưỡng cực - một tình trạng rối loạn tâm thần gây ra những thay đổi tâm trạng cực độ (tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn, quá khích, tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng). Trong thời gian này, nữ diễn viên 45 tuổi sẽ tạm dừng các hoạt động trong ngành giải trí và tập trung vào quá trình điều trị, phục hồi sức khoẻ. Theo trang web chính thức của ngôi sao sinh năm 1980, cô đã được đưa vào một bệnh viện ở Tokyo (Nhật Bản) và đang điều trị.

Phía đại diện của Ryoko Hirosue cho biết cô đã gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần từ lâu nhưng không công khai mà chỉ đề cập chung chung là "sức khỏe kém".

Cô vừa bị bắt hồi tháng trước vì cáo buộc hành hung nhân viên y tế ẢNH: INSTAGRAM NV

Chuyện Ryoko Hirosue tập trung điều trị sức khỏe tâm thần được tiết lộ không lâu sau khi nữ nghệ sĩ này bị bắt giữ. Truyền thông Nhật Bản tiết lộ hôm 8.4, sao phim Departures bị cảnh sát tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) bắt giữ vì cáo buộc tấn công một nhân viên y tế tại bệnh viện địa phương. Tình huống này xảy ra sau khi Hirosue gặp tai nạn trên đường cao tốc vào hôm 7.4 sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương nhỏ. Tại đây, cô hoảng loạn, mất bình tĩnh, đá và cào nhân viên y tế đang cố gắng xử lý vết thương cho mình.

Japan Today tiết lộ rằng trong quá trình điều tra, cảnh sát không phát hiện thấy rượu hoặc ma túy bất hợp pháp trong cơ thể Ryoko Hirosue. Cô cũng đã đạt được thỏa thuận với y tá kể trên. Ngày 16.4, nữ diễn viên được thả tự do, ngay sau đó, cô được đưa vào một cơ sở y tế ở Tokyo để điều trị sức khỏe.

Ryoko Hirosue sụp đổ hình tượng vì bê bối đời tư

Ryoko Hirosue trong buổi biểu diễn hồi cuối tháng 3 ẢNH: INSTAGRAM NV

Ryoko Hirosue sinh năm 1980, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990 và gặt hái được thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Thời đỉnh cao, cô được ví là "ngọc nữ" của màn ảnh Nhật, khiến nhiều khán giả mê đắm bởi vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút và từng được mệnh danh là "thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20". Cô từng phát hành nhiều album ca nhạc, sách ảnh đồng thời ghi dấu ấn qua các bộ phim như: Poppoya, Wasabi, Hana and Alice, Snow on the Blades, Mixed Doubles… Đặc biệt, ngôi sao này được khán giả quốc tế biết đến qua tác phẩm Departures (2008) từng đoạt giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Khoảng 2 năm trở lại đây, danh tiếng, sự nghiệp của Ryoko Hirosue tuột dốc vì bê bối đời tư. Trước vụ bị bắt vì cáo buộc hành hung, nữ diễn viên 8X từng bị khui chuyện có quan hệ ngoài luồng với đầu bếp Shusaku Toba vào giữa năm 2023. Vụ việc khiến bộ đôi này hứng chịu "gạch đá" từ dư luận vì họ đều đã có gia đình riêng, thậm chí Hirosue vốn nổi tiếng là người mẹ mẫu mực. Ồn ào cũng buộc sao phim Wasabi phải ngừng hoạt động vô thời hạn, cô thừa nhận scandal lần này là vết nhơ khó xóa bỏ đối với danh tiếng, sự nghiệp của mình. Đến tháng 7.2023, Ryoko Hirosue thông báo ly hôn chồng sau 13 năm chung sống.

Sau khi rời công ty quản lý cũ, Ryoko Hirosue lập công ty riêng vào năm 2024, nỗ lực xây dựng lại hình ảnh, tích cực trở lại làm việc. Tuy nhiên, những ồn ào đời tư khiến cô không còn được công chúng săn đón như xưa.