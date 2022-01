‘Ngọc nữ’ phim Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 62

Tin buồn về Lưu Lam Khê vừa được em gái của bà xác nhận với AppleDaily (Đài Loan). Theo đó, nữ diễn viên từ trần hôm 10.1 tại một ngôi chùa ở San Francisco (Mỹ) vì bệnh tật, hưởng thọ 62 tuổi. Người thân cho biết bà ra đi thanh thản, sắc mặt tươi tắn, phúc hậu. Chi tiết về cái chết của cố nghệ sĩ không được người nhà chia sẻ thêm.

Lưu Lam Khê sinh năm 1960 và là ca sĩ nổi tiếng tại Đài Loan vào thập niên 1980 đồng thời được biết đến là một trong những “ngọc nữ” đời đầu của phim Quỳnh Dao.

Theo Sohu, người đẹp họ Lưu bắt đầu tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình tại quê nhà năm 16 tuổi và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ giọng hát ngọt ngào, tinh tế. Giọng ca 6X gây tiếng vang với album đầu tay mang tên Bản tình ca hoàng hôn và được khán giả đương thời mến mộ qua nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng khác. Trong đó, ca khúc nổi tiếng nhất của Lưu Lam Khê là Vi phong tế vũ. Bài hát sau đó được Đặng Lệ Quân rồi Vương Phi cover lại, trở thành bản nhạc của một thời đại.

Bên cạnh giọng hát đi vào lòng người, Lưu Lam Khê còn sở hữu nhan sắc trong sáng, tinh khôi và mang nụ cười tỏa nắng. Cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nữ sĩ Quỳnh Dao và được tham gia hàng loạt dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn: Cloud stay, Wells up in my heart, Errant love…





Năm 24 tuổi, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Lưu Lam Khê kết hôn với bác sĩ Lương Vinh Cơ rồi sang Mỹ cùng chồng. Tại đây, bà bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp và giác ngộ ra nhiều giá trị mới trong cuộc sống. Khi bạn đời trở về Đài Loan, nữ diễn viên quyết định ở lại Mỹ, chuyên tâm tu hành, nghiên cứu Phật pháp sau đó xuất gia năm 1991, lấy pháp danh là Đạo Dung. Quyết định của sao nữ nức tiếng một thời được gia đình ủng hộ.

Theo AppleDaily, việc Lưu Lam Khê đi tu từng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Vì có quá nhiều khán giả quan tâm đến việc nữ nghệ sĩ xuất gia, bà đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng việc tìm đến Phật pháp khiến bà cảm thấy bình yên, thanh thản và mỉm cười ngay cả trong giấc mơ. Sao nữ xứ Đài chia sẻ cuộc sống nơi cửa Phật khiến mình hạnh phúc, mãn nguyện mỗi ngày.

Nhắc đến chặng đường nghệ thuật, Lưu Lam Khê ví tất cả như “mây khói thoáng qua”. Bà cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ và chia sẻ rằng việc bản thân có thể sống trong trái tim của mọi người cũng là một trải nghiệm quý giá.