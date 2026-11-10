Ngọc Quyên trở lại sàn diễn, tiết lộ cuộc sống sau 13 năm sang Mỹ

Mới đây, siêu mẫu Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất sàn diễn thời trang sau nhiều năm vắng bóng. Cụ thể, chân dài 8X đảm nhận vai trò người mẫu cho bộ sưu tập áo dài Breeze of Elegance của nhà thiết kế Nomi Thảo Nguyễn.

Dù đã vắng bóng khá lâu nhưng Ngọc Quyên vẫn giữ được thần thái tự tin khi xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Ở tuổi U.40, cô ghi điểm bởi nhan sắc mặn mà cùng vóc dáng thon thả. Màn trình diễn của diễn viên phim Mỹ nhân kế giúp tôn lên vẻ mềm mại, thanh lịch của tà áo dài truyền thống. Trong khi đó, nhiều khán giả mong chờ cô trở lại Việt Nam để tiếp tục với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian im ắng.

Tái xuất vì... yêu nghề

Đây là lần hiếm hoi Ngọc Quyên tái xuất sàn diễn thời trang sau khi sang Mỹ sinh sống Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Quyên cho biết hoạt động biểu diễn thời trang tại Mỹ mới đây chủ yếu vì niềm vui và tình yêu dành cho nghề. Sau quãng thời gian vắng bóng trên sàn diễn để tập trung cho cuộc sống riêng, sự trở lại của nữ siêu mẫu 8X được nhiều người quan tâm. Theo Ngọc Quyên, công việc này vẫn có cát sê nhưng là nguồn thu nhập phụ. Bản thân cô không có ý định quay trở lại với thời trang một cách mạnh mẽ như trước.

Sau hơn 10 năm sang Mỹ định cư, công việc chính của Ngọc Quyên là sáng tạo nội dung và truyền thông. Nữ người mẫu hợp tác với các doanh nghiệp, thương hiệu tại Mỹ, hỗ trợ xây dựng hình ảnh, quay video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, người đẹp cũng xây dựng những nội dung riêng về sức khỏe, làm đẹp và chăm sóc tinh thần với mong muốn chia sẻ những thói quen tích cực đến mọi người.

“Điều tôi vui nhất là công việc hiện tại vừa giúp tôi học hỏi thêm từ nhiều doanh nghiệp, vừa có cơ hội chia sẻ thông tin hữu ích đến cộng đồng, đồng thời mang lại nguồn thu nhập để chăm lo cho gia đình”, cô nói.

Cuộc sống hiện tại của Ngọc Quyên

Ngọc Quyên bật mí lý do cô góp mặt trong show diễn chủ yếu là vì niềm vui và tình yêu nghề Ảnh: NVCC

Sau nhiều năm ở xứ người và đối diện với những thăng trầm, Ngọc Quyên ở hiện tại có cuộc sống ổn định và bình yên. Ngoài công việc truyền thông và sáng tạo nội dung, cô cũng có những nguồn thu nhập đã được xây dựng được từ trước nên có thể chủ động hơn về tài chính và chăm lo cho gia đình.

Dù bận rộn, diễn viên phim Mỹ nhân kế vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc cho con trai. Theo Ngọc Quyên, cậu bé đang trong giai đoạn phát triển, rất cần sự đồng hành của đấng sinh thành. Bên cạnh đó, mẹ của nữ siêu mẫu cũng đã lớn tuổi nên cô muốn dành thời gian ở bên cạnh. “Vì vậy, tôi lựa chọn những công việc phù hợp để vừa có thu nhập, vừa có thể cân bằng cuộc sống”, cô nói.

Sau những thăng trầm, Ngọc Quyền nhận ra cuộc sống đủ đầy hay không, nó còn phụ thuộc vào cách mình nhìn nhận. Bởi nếu cứ mong cầu nhiều hơn thì bao nhiêu cũng khó đủ. Người đẹp bộc bạch: “Với tôi, hiện tại có được công việc mình yêu thích, có thu nhập để lo cho mẹ và con trai, vẫn được học hỏi phát triển bản thân là điều tôi thấy hài lòng. Tôi vẫn muốn tiếp tục phát triển, nhưng không còn muốn đánh đổi quá nhiều thời gian dành cho gia đình chỉ để chạy theo công việc như trước nữa”.