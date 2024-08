Ngọc Sơn đưa cháu trai sang Đài Loan biểu diễn

Vừa qua, danh ca Ngọc Sơn tổ chức liveshow Tình cha ở Đài Loan (Trung Quốc). Ở chương trình này, Ngọc Sơn còn giới thiệu với khán giả những học trò của mình như Nguyên Vũ, Lương Gia Huy, Hồ Phương Liên, Ngọc Thảo, Hà Anh... Trong đó, Ngọc Sơn cảm thấy tự hào khi cháu trai Phong Thiên nhận được sự yêu mến của khán giả hải ngoại.

Ngọc Sơn đưa các học trò nhí tham quan những địa điểm nổi tiếng tại Đài Loan

NVCC

Được biết, Ngọc Sơn giao cho Phong Thiên nhiệm vụ mở màn đêm nhạc. Nhận được sự tin tưởng của giọng ca Lòng mẹ, quán quân So you think you can model 2022 trình diễn hết mình trên sân khấu. Bên cạnh đó, Phong Thiên còn kết hợp với Ngọc Sơn trong một tiết mục nhảy đặc biệt.

Đêm liveshow Tình cha nhằm mục đích tri ân đấng sinh thành nhân dịp Vu lan báo hiếu

NVCC

Nam ca sĩ nhí bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngọc Sơn vì tạo điều kiện cho mình được tiếp xúc với khán giả ở trong nước lẫn hải ngoại. Phong Thiên cho biết sự hỗ trợ của giọng ca Hát nữa đi em và tình cảm của khán giả chính là động lực để bản thân cố gắng hơn trên con đường âm nhạc.



Phong Thiên sinh năm 2013, cậu bé từng đoạt quán quân So you think you can model 2022 và giành giải thưởng Star Kid International tại Tuần lễ Thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2023 NVCC

Đối với Phong Thiên, chuyến lưu diễn tại Đài Loan như món quà dành tặng cho chính mình sau khi đạt được thành tích tốt trong học tập. Được biết, cháu trai của Ngọc Sơn vừa thi đậu vào một trường chuyên tại Bắc Ninh. Phong Thiên chia sẻ tuy đam mê nghệ thuật nhưng cậu vẫn cố gắng đảm bảo thành tích học tập tốt.

Ngoài biểu diễn trong liveshow, danh ca Ngọc Sơn cùng Phong Thiên và những ca sĩ nhí khác dành thời gian tham quan những địa điểm nổi tiếng và thưởng thức món ăn đặc sản tại Đài Loan.