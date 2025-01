Ngọc Sơn nói gì khi cô gái 20 tuổi hát lại hit 'Lòng mẹ 2'?

Khánh An mang đến câu chuyện xúc động về tình mẫu tử trên sân khấu Solo cùng bolero Ảnh: BTC

Tập 19 Solo cùng bolero lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Trường Huy, Khánh An và La Văn. Họ sẽ phải trình diễn một tiết mục đơn và một tiết mục nhóm dưới sự đánh giá của ban giám khảo gồm nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh, ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Tố My.

Trong đêm thi, Khánh An thử thách bản thân khi chọn trình diễn Lòng mẹ 2. Được biết đây là bài hát do ca sĩ Ngọc Sơn sáng tác và từng thể hiện khá thành công. Với sự trợ diễn của Hồng Trang và Nguyên Bảo, cô gái 18 tuổi mang đến tiết mục xúc động. Trong đó, phân đoạn Khánh An ngâm thơ, khoe làn hơi dài của mình được ban giám khảo đánh giá cao.

Ca sĩ Tố My dành sự tán thưởng cho Khánh An: “Ca khúc rất xúc động, em xây dựng được câu chuyện lấy nước mắt khán giả, chị không thể nào chê được điều gì trong tiết mục này”. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng góp ý đàn em nên tiết chế cảm xúc để tránh trường hợp mắc lỗi về cao độ khi biểu diễn trên sân khấu.

Ngọc Sơn chụp ảnh cùng 3 thí sinh Solo cùng bolero Ảnh: BTC

Lòng mẹ 2 là sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn. Chứng kiến đàn em trình diễn ca khúc của mình, nam nghệ sĩ không khỏi tự hào. “Nguyên một thời niên thiếu tôi ở Bạc Liêu, nghe ai cũng biết hát cải lương nên tôi đưa chất liệu đó vào bài hát. Tôi mừng vì Khánh An đã “vượt ải” thành công”, nam giám khảo đánh giá.

Trong khi đó, Quang Lê nhận định Khánh An là nhân tố làm anh bất ngờ khi chấm thi. Trước đây, nam giám khảo nghĩ rằng đàn em chỉ làm tốt những ca khúc chuẩn bolero, song khi thử thách bản thân ở ca khúc mang màu sắc khác, Khánh An vẫn hoàn thành tốt. “Con ngâm thơ khá hay. Có câu hát nhiều ca sĩ phải lấy 2 hơi, nhưng con lại làm tốt khiến tôi đánh giá cao”, Quang Lê chia sẻ.

Theo dõi bài thi, nghệ sĩ Phương Dung cho rằng Khánh An đã thể hiện tốt ca khúc tâm huyết của Ngọc Sơn. Nữ giám khảo đặc biệt ấn tượng với giọng ca 18 tuổi ngay từ những câu ngâm thơ đầu tiên. Trong khi đó, giám khảo Vũ Thành Vinh “nhìn thấy bóng dáng của một ca sĩ tương lai” khi theo dõi bài thi của Khánh An. Với tiết mục này, cô gái 18 tuổi nhận 2 điểm bình chọn từ ban giám khảo.