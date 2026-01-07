Ngọc Thạch Travel xứng tầm thương hiệu du lịch top đầu tại Đà Nẵng

Hơn gần 10 năm hoạt động, Ngọc Thạch Travel xây dựng nền tảng kinh doanh từ hệ thống daily tour khởi hành hằng ngày với các tuyến trọng điểm như: Bà Nà Hills, Hội An, Huế 1 ngày, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, núi Thần Tài… Lượng khách ổn định từ khách lẻ, khách đoàn và hệ thống đại lý toàn quốc giúp doanh nghiệp duy trì vị thế vững chắc trong phân khúc tour ngắn ngày.

Tập thể Công ty TNHH Thiên Ngọc Thạch - Ngọc Thạch Travel

Ở mảng vé tham quan, NGỌC THẠCH TRAVEL là đối tác phân phối vé Bà Nà Hills với nguồn vé ổn định quanh năm. Vé điện tử QR-Code được xuất nhanh ngay sau thanh toán, giúp khách hàng chủ động và hạn chế rủi ro.

Đặt vé Bà Nà Hills: https://ngocthachtravel.vn/dat-ve-ba-na-hills/

Với độ phủ thương hiệu rộng trên các nền tảng trực tuyến cùng nhiều phản hồi tích cực, Ngọc Thạch Travel tiếp tục khẳng định vai trò thương hiệu hàng đầu, hướng đến phát triển bền vững và chuyên nghiệp trong ngành du lịch địa phương.

Liên hệ