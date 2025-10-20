Ngọc Thanh Tâm, Chloe Nguyễn thần thái giữa không gian triển lãm Tinh Tuyển Phương Hoa

The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa là triển lãm nghệ thuật đặc quyền do VPBank tổ chức nhân dịp ra mắt VPBank Private - dịch vụ tài chính chuyên biệt dành cho giới tinh hoa. Đây là một triển lãm nghệ thuật xa xỉ không dành cho số đông, giống như cách các kiệt tác thời trang haute counture đã định vị tên tuổi trong thế giới hàng hiệu.

Được VPBank gửi thư mời tham gia triển lãm, Ngọc Thanh Tâm và Chloe Nguyễn xuất hiện nổi bật giữa không gian sang trọng tràn ngập sắc hoa và mùi hương thanh nhã. Nữ thừa kế "gia tộc nghìn tỷ" Ngọc Thanh Tâm lựa chọn một thiết kế trắng ngà thanh lịch với những đường cắt ấn tượng, ngút ngàn khí chất của người phụ nữ thành đạt và tràn đầy cảm xúc nghệ thuật.

Trong khi đó, beauty blogger Chloe Nguyễn lại mang đến hình ảnh mềm mại, sang trọng và đầy nữ tính tựa như nữ thần Hy Lạp. Lối trang điểm trong veo, tinh tế tôn lên nét thanh thoát, mong manh đầy cuốn hút.

Hai người đẹp cùng dạo bước trong không gian trưng bày những tác phẩm thiết kế hoa đương đại từ các nghệ sĩ bậc thầy thế giới. Ngọc Thanh Tâm bị hút hồn bởi bộ sưu tập hoa sắp đặt của Hanneke Frankema – nữ nghệ sĩ Hà Lan lừng danh, quán quân European Florist Championship. Mỗi tác phẩm là một cấu trúc sống động, kết hợp giữa tạo tác thủ công, sắc hoa và hình khối – nơi nghệ thuật và cảm xúc giao thoa.

Còn Chloe Nguyễn thì lại đắm chìm mãi trong Pavillion of Flower – một ngôi nhà hoa được kết tạo từ hàng ngàn cành hoa tươi và khô, tựa như một khu vườn thu nhỏ đầy thi vị. Người xem có thể bước vào để chạm, để hít hà hương thơm, cảm nhận dòng năng lượng thuần khiết mà tự nhiên gửi gắm.

Đặc biệt, tác phẩm trung tâm của triển lãm The Infinity Garden là điểm nhấn yêu thích của cả Thanh Tâm và Chloe Nguyễn. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam giới mộ điệu được chiêm ngưỡng một sáng tác độc bản từ Harijanto Setiawan, bậc thầy nghệ thuật thiết kế hoa thế giới. The Infinity Garden tựa như một dải ngân hà bồng bềnh trong mây, nơi hoa không chỉ được nhìn thấy, mà còn được "cảm nhận".

Không chỉ có hoa, nghệ thuật tinh tuyển của The Quintessence of Bloom được tiếp nối trong một chiều không gian khác nơi ánh sáng, pha lê và kỹ nghệ tinh hoa hòa làm một. Các nàng thơ thuộc số ít những khách mời đầu tiên tại châu Á được thưởng lãm triển lãm pha lê The Art of Craftsmanship từ Baccarat, quy tụ những kiệt tác pha lê giới hạn và bộ sưu tập Haute Couture chưa từng được công bố.

Đặc biệt, đèn chùm Printemps Bleu – một trong chỉ 60 phiên bản trên toàn thế giới – trở thành tâm điểm không thể bỏ qua tại triển lãm. Tác phẩm được nhà thiết kế quốc tế Steve Leung sáng tạo cùng nghệ nhân Baccarat, kết hợp giữa pha lê trong suốt với chao đèn bằng sứ Limoges vẽ họa tiết Thanh Hoa. Khi ánh sáng lan tỏa, những cánh hoa xanh lam khẽ chuyển mình, phản chiếu trong pha lê lấp lánh, tạo nên vũ điệu ánh sáng vừa đương đại, vừa mang vẻ đẹp vĩnh cửu.

Đến với Tinh Tuyển Phương Hoa, Ngọc Thanh Tâm còn được trải nghiệm tuyệt tác kỷ niệm 100 năm ra đời của bản giao hưởng hổ phách huyền thoại Shalimar – hương thơm biểu tượng từ Guerlain, thương hiệu nước hoa gần 200 năm tuổi của nước Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên tuyệt tác này được ra mắt trên toàn châu lục.

Triển lãm The Quintessence of Bloom – Tinh Tuyển Phương Hoa diễn ra từ 10 - 19.10.2025 tại Riverpront Financial Centre, TP.HCM. Trong ngày đón khách cuối cùng, hơn 1.000 cành hoa cùng khoe sắc, như lời chào khép lại một hành trình nghệ thuật đa giác quan tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu của cái đẹp. Với Tinh Tuyển Phương Hoa, VPBank không chỉ mang đến một triển lãm nghệ thuật đỉnh cao, mà còn định hình chuẩn mực mới cho phong cách sống thượng lưu và giá trị thịnh vượng bền vững.