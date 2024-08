Ngồi bên nhiều cọc tiền trúng số độc đắc 24 tỉ, người phụ nữ trong ảnh nói gì?

Mới đây, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện một người phụ nữ tên Lan ở Tây Ninh trúng số độc đắc 12 tờ với giải thưởng 24 tỉ đồng. Kèm theo, là hình ảnh, clip người này cầm những tờ vé số trúng thưởng ngồi cạnh những cọc tiền với nhiều mệnh giá cao chất chồng lên nhau.



Hình ảnh chị Lan được mạng xã hội chia sẻ NVCC

Một tài khoản đăng thông tin này, bày tỏ: "Em là đứa em thất lạc của chị nè! 24 tỉ! Đừng ai tranh nha! Chị Lan, chủ nhân may mắn của 12 vé xổ số đặc biệt Vĩnh Long sống tại Tây Ninh, trị giá 24 tỉ. Thành tỉ phú đúng rằm tháng 7!".

Các bài viết có nội dung tương tự như trên nhận về hàng ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ trước số tiền trúng số "khủng", cũng có người vào bài đăng "xin vía" để có được may mắn như vậy. Mặt khác, không ít người hoài nghi về độ chính xác của những thông tin nói trên.

Tài khoản Tạ Thị Thúy Lan bình luận: "Chị Lan ơi cho em Lan xin vía trúng một tờ thôi là em mừng hết lớn rồi ạ!". "Xin chúc mừng chủ nhân nha! Ước gì mình cũng may mắn như vậy!", nickname Lê Thảo bày tỏ.

Thực hư thế nào?

PV Thanh Niên đã liên lạc với người phụ nữ xuất hiện cùng những tờ vé số và những cọc tiền trúng thưởng trong ảnh mà mạng xã hội chia sẻ. Đây là chị Hà Tô Phương Lan.

Chị Lan cho biết mình không phải là người trúng giải mà là chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Hòa Thành (Tây Ninh). Những tờ vé số và số tiền trúng thưởng là của khách đổi tại đại lý của chị.

Chị Lan xác nhận 12 tờ vé số trúng độc đắc mà chị cầm trên tay thuộc đài Vĩnh Long, mở thưởng ngày 16.8. "Khách mua 36 tờ vé số, trong đó trúng 12 tờ độc đắc, 24 tờ an ủi. Sau khi trừ thuế, 12 tờ độc đắc khách thực nhận 21,6 tỉ và 24 tờ an ủi là hơn 1,1 tỉ. Vé do bạn hàng cấp 2 của mình bán, nên khi đổi thưởng mình không lấy tiền hoa hồng", chủ đại lý vé số nói thêm.

Theo lời chị Lan, chủ nhân của những tờ vé số trúng thưởng là một cặp vợ chồng lớn tuổi sống ở Bến Cầu (Tây Ninh), hoàn cảnh gia đình khá giả. Vì họ không giữ tiền trong đêm nên đến sáng thứ bảy (17.8), chị mới mang tiền đến.

Chị kể trong lúc trao tiền thưởng, người vợ đã không giấu được xúc động và niềm vui, khi họ không nghĩ mình có thể trúng số tiền lớn như vậy trong đời. Chị chủ đại lý vé số Hùng Tú cũng cho biết từ đầu năm tới nay, chị đã đổi thưởng giải đặc biệt 42 lần. Cho đến thời điểm này trong năm nay, đây là số tiền thưởng lớn nhất mà đại lý của chị đã đổi thưởng.

"Tôi cũng đã quá quen với việc mình bị hiểu lầm là trúng số, nhưng quen rồi nên mình cũng không giải thích, vì nhiều người cũng biết mình là đại lý. Gia đình tôi làm vé số từ đời của cha tôi, tới mẹ tôi và giờ tới tôi nối nghiệp", chị chủ tâm sự và hy vọng có thể đổi thưởng cho nhiều khách trúng độc đắc hơn trong thời gian tới.