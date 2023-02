Ngôi chùa trong tuyết trắng đẹp như bức tranh

Điểm nổi bật của ngôi đền này là đài tưởng niệm nhà thơ Haiku Kobayashi Issa (1763 - 1828), người được biết là đã ba lần đến thăm Kusatsu từ Tokyo. Một trong những bài thơ Haiku mà ông viết nổi tiếng ở nơi này là:"Through the steamClearly seenThe shape of the moon"(tạm dịch: Qua hơi nước/ Thấy rõ ràng/ Hình dáng mặt trăng)