Ngồi công viên, bắt Wi-Fi miễn phí

Wi-Fi miễn phí tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến

Theo ghi nhận của người viết, tại công viên Âu Lạc, P.Chợ Quán, TP.HCM bảng hiệu Wi-Fi miễn phí được đặt ngay lối vào, giúp người dân dễ dàng nhận biết khu vực có hệ thống mạng miễn phí. Bên trong công viên, nhiều băng rôn với dòng chữ Wi-Fi miễn phí cũng được treo tại các vị trí dễ nhìn. Giao diện kết nối mạng được thiết kế đơn giản, giúp người dân dễ dàng thao tác đăng nhập để truy cập mạng.

Bảng hiệu Wi-Fi miễn phí được đặt ngay lối vào giúp người dân nhận biết ẢNH: TUẤN QUANG





Anh Lê Quang Nhật, 45 tuổi, kỹ sư điện lạnh, P.Chợ Quán, TP.HCM, cho biết: "Tôi sinh sống gần khu vực công viên Âu Lạc. Hôm nay, tôi đến công viên chơi đá cầu cùng bạn bè và sử dụng Wi-Fi miễn phí tại đây để đọc tin tức và tìm hiểu những thông tin, quy định mới của Nhà nước. Hơn nữa, ngồi tại công viên tôi cũng có thể tranh thủ truy cập dịch vụ công ngay sau khi tập thể dục. Tôi thấy việc này rất thuận lợi cho người dân".

Theo anh Nhật, giao diện truy cập hệ thống Wi-Fi miễn phí còn được tích hợp tính năng tra cứu thông tin hành chính, các giấy tờ, thông tin sức khỏe trên điện thoại thông minh giúp anh Nhật cũng như mọi người đang sinh sống trên địa phường dễ dàng tiếp cận, sử dụng khi cần.

Anh Nhật truy cập sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí tại công viên Âu Lạc ẢNH: TUẤN QUANG

"Nhà nước ngày càng tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Dịch vụ công và dịch vụ tiện ích khác được tích hợp vào giao diện truy cập Wi-Fi trên điện thoại thì tôi có thể truy cập mọi lúc, vừa thuận tiện cho người dân, vừa giúp chính quyền quản lý dễ dàng hơn", anh Nhật vui mừng nói.

Sinh ra và lớn lên tại P.Chợ Quán, Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, cho biết nhà ở gần công viên Âu Lạc nên những ngày rảnh bản thân thường đến công viên này để ngồi nghỉ mát, tập thể dục và sử dụng Wi-Fi miễn phí.

Theo Khoa, hệ thống Wi-Fi miễn phí tại công viên Âu Lạc được tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp mọi người thuận tiện truy cập các dịch vụ khi cần thiết, hơn nữa ngân hàng cũng được tích hợp vào hệ thống đăng nhập Wi-Fi miễn phí rất tiện ích.

Trần Tiến Hưng, 25 tuổi, tài xế xe công nghệ, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cho rằng việc lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại công viên mang lại nhiều tiện ích cho người dân. "Khi đến đây, mình sử dụng mạng để truy cập mọi thứ", Hưng vui mừng nói.

Giao diện đăng nhập trên hệ thống Wi-Fi đơn giản giúp người dân dễ dàng thao tác ẢNH: TUẤN QUANG

Đang ngồi chờ xe buýt trước công viên Âu Lạc, Nguyễn Đặng Trung Kiên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết sau khi tan học ở trường sẽ đến trước trạm xe buýt ở công viên Âu Lạc để chờ xe đón trở về nhà. Ở nơi công cộng, được sử dụng Wi-Fi miễn phí giúp Kiên thuận tiện theo dõi thời gian xe buýt đến để chủ động ra đón.

"Em thấy rất tiện lợi. Có những ngày không có mạng thì em vẫn có thể kết nối Wi-Fi miễn phí ở công viên Âu Lạc để xem xe buýt bao giờ tới, từ đó canh thời gian ra đón. Nếu không biết giờ xe đến trạm, em phải chờ rất lâu, thậm chí lỡ chuyến thì phải đợi thêm mới về được", Kiên nói.

Kiên có đăng ký dữ liệu di động nhưng thường sẽ đăng ký theo ngày. Vì vậy, những ngày không đăng ký mạng, lúc đó Wi-Fi miễn phí tại công viên giúp Kiên vẫn có thể truy cập mạng khi cần thiết, nhất là thời điểm chờ xe buýt.



Khoảng 5.000 – 7.000 lượt truy cập/tháng

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Ngọc Phát, Phó Chủ tịch UBND P.Chợ Quán, TP.HCM, cho biết sau thời gian triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí tại công viên đã mang lại hiệu quả nhất định, bình quân mỗi ngày có khoảng 210 – 350 lượt truy cập, tương đương khoảng 5.000 – 7.000 lượt mỗi tháng.

Ông Phát cho biết, với không gian xanh mát, rộng rãi lại có sẵn hệ thống Wi-Fi miễn phí của công viên sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân đến vui chơi giải trí, tập thể dục, khách vãng lai, công nhân lao động, tài xế xe công nghệ, người giao hàng, học sinh, sinh viên… hệ thống Wi-Fi này hỗ trợ trực tiếp việc duy trì kết nối ứng dụng liên tục mà không lo bị ngắt quãng hay tốn dung lượng 4G di động, hoặc họ có thể sử dụng lưu lượng internet miễn phí này để truy cập các app, các dịch vụ nền tảng số để giải trí, thư giản, tra cứu thông tin phục vụ hoặc tải các tài liệu miễn phí, kết nối bạn bè mà không bị áp lực về chi phí mạng.

"Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là người dân được sử dụng Wi-Fi miễn phí, mà quan trọng hơn là thông qua hệ thống Wi-Fi công cộng tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể tiếp cận Cổng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Công dân số và các tiện ích số một cách thuận tiện hơn", ông Phát nói.

Theo ông Phát, việc vận hành hệ thống phải tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; hạn chế việc thu thập thông tin không cần thiết và bảo đảm thông tin của người sử dụng được quản lý, bảo vệ đúng quy định. Chính vì được đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, nên hiện người dân rất an tâm khi sử dụng hệ thống Wi-Fi miễn phí tại công viên Âu Lạc, người dân đến công viên ngoài việc để tập thể dục, vui chơi, sinh hoạt cũng có thể tranh thủ tra cứu thông tin, tìm hiểu thủ tục hành chính hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngay trên điện thoại di động.

"Thực hiện định hướng chung của Thành phố là phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại các nơi sinh hoạt cộng đồng, Phường sẽ tiếp tục cùng với các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành khảo sát và lắp đặt thêm các điểm cung cấp Wi-Fi miễn phí tại các công viên, nơi sinh hoạt cộng đồng tập trung đông người dân, về lâu dài là từng bước chuyển các điểm Wi-Fi công cộng từ một nơi chỉ cung cấp kết nối internet miễn phí thành những "trạm dịch vụ số" gần gũi với người dân", ông Phát chia sẻ.