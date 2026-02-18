Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Ngôi đền nghìn năm được vua đặt tên, thờ ngựa trắng giữa Hà Nội

Đình Huy - Nguyễn Trường
18/02/2026 09:39 GMT+7

Nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, đền Bạch Mã là một trong 'Thăng Long tứ trấn', trấn giữ phía đông kinh thành xưa. Ngôi đền thờ Thần Long Đỗ (Tô Lịch giang thần) - vị thần chủ của kinh thành Thăng Long, biểu tượng cho đời sống tâm linh của người Hà Nội suốt hơn một thiên niên kỷ.

Ngôi đền được vua đặt tên

Những ngày cuối năm, khi phố cổ Hà Nội bắt đầu khoác lên mình sắc đỏ của đào, sắc vàng của quất, mai chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bên trong Đền Bạch Mã (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), không khí dọn dẹp, trang hoàng cũng tất bật hơn thường lệ. Từng ban thờ, hoành phi, câu đối được lau chùi cẩn thận. Sân đền rực rỡ sắc xuân nhưng vẫn giữ được vẻ trầm mặc, linh thiêng vốn có của một ngôi đền hơn 1.000 năm tuổi.

- Ảnh 1.

Đền Bạch Mã nằm trên phố Hàng Buồm, Hà Nội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Hải Đường (69 tuổi, thủ từ đền Bạch Mã) cho hay, đền được xây dựng từ thế kỷ thứ IX (khoảng năm 866), khi Thần Long Đỗ (tên thật là Tô Lịch) làm quan ở làng Long Đỗ, khi mất thì dân làng quý trọng, để nhớ ơn thì lập đền thờ ngài. Sau này, ngài được suy tôn là Thần Long Đỗ.

Trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội, đền Bạch Mã (trấn Đông) cùng với đền Voi Phục (trấn Tây), đền Kim Liên (trấn Nam) và đền Quán Thánh (trấn Bắc) được biết đến là "Thăng Long tứ trấn", biểu tượng cho đời sống tâm linh chốn Kinh kỳ.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hải Đường, thủ từ đền Bạch Mã

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhắc lại câu chuyện lịch sử về đền Bạch Mã, ông Nguyễn Hải Đường thông tin, tương truyền rằng, năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long, nhà vua xây thành nhưng cứ xây lại đổ. Có người mách vua, ngôi đền này rất linh thiêng, vua cho người đến cầu khấn thì sẽ xây được thành.

Sau đó, vua Lý Thái Tổ cho người đến cầu khấn và được báo mộng, nếu thấy ngựa trắng từ đền chạy ra thì đo đạc theo bước chân ngựa và xây thành. Nhà vua làm đúng như lời mộng báo và thành đã đứng vững.

Sau khi xây dựng xong thành Thần Long Đỗ được vua Lý Thái Tổ phong làm thành hoàng kinh thành Thăng Long; vua cũng đặt cho đền này là đền Bạch Mã (năm 1010).

Đền Bạch Mã có kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam

Vị thủ từ đền Bạch Mã thông tin, trải qua hơn 1.000 năm lịch sử, ban quản lý đền vẫn cố gắng giữ gìn kiến trúc truyền thống cũng như tín ngưỡng, tôn giáo của đền, không để mai một, thất thoát điều gì. Đền có kiến trúc gồm: nghi môn (1 cửa chính, 2 cửa cảnh, 2 cửa phụ); tiếp đến là phương đình (8 cột, 8 mái), tiếp sau là tiền tế, trung tế, hậu cung. Tất cả từ trong ra ngoài đều thờ Thần Long Đỗ.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Kiến trúc đền Bạch Mã rất độc đáo

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thủ từ đền Bạch Mã cũng nêu điểm đặc biệt của ngôi đền khác với các ngôi đền khác. Cụ thể, đền khác lư hương đặt ngoài trời, còn ở đây lư hương đặt ở phương đình (trong nhà). Điểm đặc sắc của công trình kiến trúc đền Bạch Mã chính là hệ thống mái hình mai cua liên kết giữa các hạng mục kiến trúc. Điều này tạo sự khép kín, liên hoàn, tăng thêm không gian cho di tích, tạo điểm nhấn khác biệt, hiếm thấy của di tích so với nhiều di tích vùng đồng bằng Bắc bộ.

Ở nơi khác đây là công đồng, còn ở đây là ban Bạch Mã đại vương, hiện thân của Thần Long Đỗ được đặt chính giữa. Từ trong ra ngoài đền đều thờ thần Long Đỗ. Bạch Mã đại vương cũng là Thần Long Đỗ.

- Ảnh 8.

Khu vực thờ ngựa trắng - hiện thân của Thần Long Đỗ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Các hạng mục này được bố trí theo chiều dọc, trong một không gian khép kín. Du khách vào phương đình sẽ thấy bên trái có một am nhỏ với khám thờ tượng quan âm, bên phải có bức phù điêu Long Vân và hòn non bộ, còn trước mặt là tòa đại bái 3 gian 2 dĩ, cửa bức bàn. Chính điện thờ tượng Bạch Mã, đầu hồi thờ tam tòa thánh Mẫu, trong cung cấm có khám thờ Thần Long Đỗ.

Đồ thờ trong đền có rất nhiều thứ giá trị quý. Vị thủ từ cho hay, ngai của ngài là kiệu cổ. Đây là loại kiệu bát cống tám người khiêng. Mới đây, có người muốn làm kiệu mới đẹp hơn. Nhà đền mời họa sĩ làng nghề đến thì họ đều bảo không thể làm nổi. Thế mới thấy các họa tiết cha ông xưa làm quá tinh xảo.

Với 14 bia đá và 21 bản sắc phong có niên đại từ thời Lê Trung Hưng đến thời nhà Nguyễn, ông Đường nói, đây là nguồn sử liệu quan trọng phản ánh lịch sử hình thành, phát triển cũng như giá trị của đền Bạch Mã. 

"Các tư liệu và hiện vật này cho thấy sự tôn kính của các vương triều và nhân dân đối với thần chủ đền: Long Đỗ - Bạch Mã đại vương", ông Đường nói.

- Ảnh 9.

Ông Đường chia sẻ về Bạch Mã đại vương

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ông Đường, lễ hội đền Bạch Mã gồm lễ hội thường niên và đại lễ tổ chức 5 năm một lần. Trong lễ hội lớn có tổ chức lễ Xuân Ngưu (dâng trâu mùa xuân) - một nghi thức quan trọng liên quan đến lễ hội đền Bạch Mã. Lễ hội được mở đầu bằng nghi thức cáo thỉnh do vị thủ từ và đội tế nam đứng ra thực hiện.

Sau phần lễ tế thánh, mô hình trâu được làm với kích thước tương đương trâu thật sẽ được rước từ đền Bạch Mã ra bờ sông Hồng để làm lễ "hóa" nghênh xuân tiến ngưu, hàm nghĩa tống khí lạnh mùa đông, đón khí ấm mùa xuân về. Đây là một nghi thức quan trọng của hội đền Bạch Mã.

- Ảnh 10.

Kiệu cổ tại đền

ẢNH: ĐÌNH HUY

Vị thủ từ cũng nhấn mạnh, lễ hội thường niên được tổ chức vào 2 ngày 12 và 13 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trong thời gian diễn ra lễ hội, bên cạnh các nghi thức dâng hương, tế thánh trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa phục vụ đông đảo nhân dân và du khách thập phương như: biểu diễn chầu văn, ca trù, chèo, quan họ, cùng các màn trình diễn võ thuật tại sân khấu ngoài trời và trong khuôn viên đền Bạch Mã.

- Ảnh 11.

Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn đền Bạch Mã

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày 24.3.1994, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH - TT - DL) đã có quyết định xếp hạng đền Bạch Mã là di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Đến ngày 18.6.2022, Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Q.Hoàn Kiếm (cũ) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn đền Bạch Mã.

Tin liên quan

Lễ hội đền Bạch Mã - Hà Nội

Lễ hội đền Bạch Mã - Hà Nội

Ngày 31/3/2007 (tức 13/2 âm lịch) tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội truyền thống đền Bạch Mã. Đền thờ thần Long Đỗ - trấn phương đông của kinh thành trong Thăng Long Tứ Trấn.

Khám phá thêm chủ đề

Đền bạch mã hà nội vua Lý Thái Tổ Bạch Mã đại vương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận