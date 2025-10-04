Ngôi làng tại Hà Nội vẫn ngập sâu sau 4 ngày mưa lớn

Sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt khắp thủ đô, đến chiều 3.10 Hà Nội đã có nắng trở lại. Thế nhưng tại làng Miêu Nha, phường Xuân Phương (TP.Hà Nội), nước vẫn chưa rút, khiến giao thông khó khăn và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Tại tổ dân phố số 3, hàng chục ngôi nhà vẫn ngập từ 50 – 80 cm, có nơi nước dâng đến cổ. Nhiều hộ dân rơi vào cảnh mất điện, mất nước suốt 4 ngày liền. Đồ đạc, giường tủ, bàn ghế buộc phải kê cao, vật nuôi cũng phải đưa lên chỗ cao để tránh nước.

Trong cảnh ngập lụt, bữa ăn của nhiều gia đình chỉ là mì tôm nửa sống nửa chín. “Ngày xưa còn được ăn hai bữa, giờ chỉ có một bữa. Gạo không có, điện cũng mất, nấu mì gói thì nửa sống nửa chín”, anh Nguyễn Đức Minh, một người dân ở phường Xuân Phương chia sẻ.

Người dân phải đi lại bằng những chiếc bè tự chế Ảnh: Đình Huy

Không chỉ thiếu thốn sinh hoạt, nhiều hộ còn phải thuê nhà trọ tạm để con cái đi học, trong khi công việc của người lớn bị đình trệ. Ông Phạm Huy Bốn, một hộ dân ở khu vực này, cho biết: “Ngứa ngáy cũng phải chịu, không đi làm được, con cháu đi học cũng rất khó khăn.”

Theo người dân, đây là tình trạng ngập nặng chưa từng thấy trong nhiều năm. Dù đã được chính quyền địa phương tiếp tế lương thực, nước sạch, cuộc sống nơi xóm nhỏ vẫn tạm bợ trên những tấm ván nổi. Nỗi ám ảnh ngập lụt từ năm 2008 nay lại trở về, khiến nhiều gia đình lo lắng thiệt hại cả về tài sản lẫn sức khỏe.