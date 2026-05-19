Ngồi lướt điện thoại trong nhà vệ sinh bao lâu thì bắt đầu gây hại?

Thiên Lan
19/05/2026 15:23 GMT+7

Nhiều người có thói quen lướt điện thoại trong khi đi vệ sinh mà không biết thói quen này thực sự có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe đường ruột và trực tràng.

Tiến sĩ Manjunath Haridas, bác sĩ tư vấn phẫu thuật đại trực tràng và tiêu hóa tại Bệnh viện Manipal Whitefield (Ấn Độ), cảnh báo các vấn đề sức khỏe có thể bắt đầu xuất hiện nếu bạn ngồi trong nhà vệ sinh quá 15 phút mỗi ngày, theo tờ Hindustan Times.

Ngồi hơn 10 - 15 phút trên bồn cầu mỗi ngày sẽ gây thêm áp lực lên các tĩnh mạch xung quanh trực tràng và hậu môn

Bác sĩ Haridas cảnh báo về những rủi ro có thể gặp phải: Ngồi lướt điện thoại lâu trong nhà vệ sinh có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh trĩ, cũng như các rối loạn tiêu hóa khác nếu thực hiện thường xuyên.

Bác sĩ Haridas giải thích: Dành hơn 10 - 15 phút trên bồn cầu mỗi ngày sẽ gây thêm áp lực lên các tĩnh mạch xung quanh trực tràng và hậu môn. Theo thời gian, áp lực này khiến các tĩnh mạch bị sưng lên, dẫn đến bệnh trĩ gây đau đớn kèm theo ngứa và chảy máu khi đi đại tiện. Đặc biệt, thiết kế của bồn cầu có thể làm trầm trọng thêm vấn đề, vì tư thế ngồi có thể làm tăng áp lực lên vùng trực tràng so với tư thế ngồi xổm tự nhiên.

Không chỉ lướt điện thoại, người bị táo bón cũng thường ngồi lâu hơn trên bồn cầu, tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo thói quen này thực sự có thể làm trầm trọng thêm vấn đề: Gắng sức quá mức ảnh hưởng đến các cơ sàn chậu và hoạt động của ruột. Thậm chí còn dẫn đến nứt hậu môn và sa trực tràng.

Bác sĩ khuyên gì?

Để ngăn ngừa những vấn đề nêu trên, bác sĩ Haridas khuyên:

  • Tránh sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh, vì có thể bị cuốn vào và ngồi lâu hơn mức cần thiết.
  • Ăn nhiều chất xơ và uống đủ nước thường xuyên để nhu động ruột được trơn tru và hoạt động tốt.
  • Tập thể dục hằng ngày.

Bác sĩ Haridas lưu ý dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn: Nếu bạn đi vệ sinh hơn 10 phút, cảm thấy đau hoặc thấy máu thì đó là lúc bạn nên đi bác sĩ khám, theo Hindustan Times.

Vì sao không nên ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá 10 phút?

Ngồi quá lâu trên bồn cầu toilet có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe mà ít người ngờ tới, trong đó có làm tăng nguy cơ bị bệnh trĩ. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi lần không nên ngồi lâu quá 10 phút.

