Ngôi nhà giữa đồng lúa đẹp như tranh ở TP.HCM, phía sau là chuyện tình xúc động

Ngôi nhà giữa đồng lúa ở TP.HCM với vẻ đẹp mộc mạc như tranh vẽ đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Ít ai biết, phía sau khung cảnh bình yên ấy là câu chuyện tình nghĩa vợ chồng đầy xúc động của người phụ nữ sống một mình giữa đồng.

Căn nhà nhỏ của bà Lan giữa đồng lúa bỗng chốc trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội

Không chỉ bởi vẻ đẹp mộc mạc như một thước phim điện ảnh, nơi đây còn gói gọn câu chuyện tình nghĩa của người phụ nữ dành cho người chồng quá cố và sự lương thiện giữa bộn bề mưu sinh.

"Phim trường" không ra giá

Chúng tôi tìm đến căn nhà của bà Huỳnh Thị Lan (61 tuổi) vào một ngày cuối tháng 3 sau gần 1 giờ chạy xe từ trung tâm TP.HCM. Hiện ra trước mắt là một khung cảnh bình yên đến lạ: căn nhà nhỏ được dựng lên từ cây lá nằm lọt thỏm giữa thảm lúa vàng, phía trước là con rạch với các sàn nước làm từ cây.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến nhiều người tìm đến chụp hình check-in ẢNH: CTV

Bà Lan kể đã gắn bó với mảnh đất này hơn 25 năm. Hồi đó, vợ chồng bà dắt díu nhau ra đây thuê đất làm ruộng rồi dựng chòi để ở. Từ một vùng đất hoang sơ, ông bà tần tảo khai phá, trồng thêm bụi hoa giấy, giàn mướp, bầu để làm đẹp cho tổ ấm của mình.

Cũng chính cái vẻ tự nhiên, đậm chất Nam bộ ấy đã lọt vào mắt xanh của các đoàn làm phim từ những năm 2014. Bà Lan nhớ lại: "Đoàn đầu tiên ghé là chú Xuân Phước, rồi sau đó là các đoàn quay ca nhạc, MV tìm đến. Ông nhà tôi lúc còn sống hiền lắm, ổng nói cái chòi này để hai vợ chồng ngủ nghỉ chứ đâu phải phim trường, bà con tới quay họ cho nhiêu mình hưởng nhiêu chứ không bao giờ ra giá".

Mỗi khi có người đến gọi chủ nhà xin qua chụp hình thì bà Lan chèo ghe qua rước ẢNH: TRẦN KHA

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, không điện lưới, phải dùng đèn dầu và sau này là năng lượng mặt trời do các đoàn phim tặng, nhưng bà Lan vẫn giữ đúng tâm nguyện của chồng: luôn mở lòng đón tiếp mọi người bằng sự chân chất của người nông dân.

Nơi lưu giữ kỷ niệm về người chồng quá cố

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thi thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn khi bà Lan nhắc về chồng mình. Năm 2021, ông đột ngột ra đi sau một buổi sáng hai vợ chồng cùng nhau khiêng đất đắp đê. Ông nằm nghỉ mệt rồi ra đi mãi mãi. "5 ngày trước khi mất, ổng dặn tôi: 'Lan ơi, kỳ này tao sắp đi xa, tự mày lo cho mày nghen". Tôi cứ tưởng ổng nói giỡn, ai ngờ ổng đi thật", bà Lan bật khóc.

Căn nhà nơi bà Lan ngủ nghỉ và tiếp khách ghé thăm ẢNH: TRẦN KHA

Kể từ ngày chồng mất, bà không còn nhận các đoàn quay phim đêm (chỉ cho quay MV ban ngày) vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng vì nỗi trống trải trong ngôi nhà. Hiện tại, mỗi ngày bà dậy từ 5 giờ sáng đi phụ quán cơm để kiếm 150.000 đồng, chiều về lại ra đồng dặm lúa, bắt ốc bươu vàng bán kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Dù một mình lẻ bóng và cuộc sống còn nhiều gieo neo, thậm chí từng bị kẻ gian lẻn vào lấy sạch những món đồ kỷ niệm của chồng, nhưng người phụ nữ này vẫn giữ tinh thần lạc quan. Bà chia sẻ: "Giờ già rồi, chỉ mong sáng dậy bước xuống giường thấy còn sức khỏe là quý. Ai tới đây chụp hình tôi đều vui, không lấy tiền nong gì hết. Có người gọi điện đặt chỗ quay MV mà tôi không biết bắt máy, họ phải gọi lại mấy lần tôi mới nghe kịp", bà Lan nói và cho biết thêm không rành công nghệ, nên chỉ nghe máy còn ai gọi nhỡ bà không biết cách gọi lại ra sao.

Xung quanh nhà bà Lan trồng thêm giàn bầu trĩu quả, khóm hoa sắc màu khiến ai một lần đến đây đều thích thú ẢNH: TRẦN KHA

Xong công việc đồng án, bà Lan ngồi nghỉ mệt trước căn nhà nhỏ của mình ẢNH: TRẦN KHA

Chiều muộn, ánh nắng vàng rực rỡ đổ xuống cánh đồng lúa Phú Hòa Đông, soi rõ dáng hình gầy gò của bà Lan bên mái hiên cũ. Căn nhà ấy vẫn ở đó, không chỉ là một bối cảnh đẹp cho những thước phim, mà còn là nơi lưu giữ kỉ niệm của bà Lan và người chồng quá cố.