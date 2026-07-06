'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' bản mới, liệu có vượt qua cái bóng cũ?

Gia đình Ingalls phiên bản 2026 trên Netflix, nơi những ký ức tuổi thơ được kể lại bằng góc nhìn mới Ảnh: Chụp màn hình Teaser phim

Với nhiều thế hệ độc giả và khán giả, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không chỉ là cuốn sách hay một bộ phim, đó là mảnh ký ức về thời thơ ấu, về những buổi chiều ngồi nghe kể chuyện bên hiên nhà. Và giờ đây, mảnh ký ức ấy đang được Netflix "đánh thức" trở lại bằng phiên bản chuyển thể năm 2026.

'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' và góc nhìn hiện đại

Dựa trên những trải nghiệm có thật của Laura Elizabeth Ingalls Wilder trong bộ sách xuất bản từ thập niên 1930, loạt phim mới đưa khán giả quay về miền Tây nước Mỹ thế kỷ 19. Đó là cuộc sống của gia đình Ingalls ở vùng biên giới khắc nghiệt, nơi mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương.

Chia sẻ với Reuters, nam diễn viên Luke Bracey, người đảm nhận vai người cha Charles Ingalls, thừa nhận: "Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện và gia đình này được yêu mến bền bỉ đến thế. Những giá trị mà họ đại diện là thứ trường tồn với thời gian".

Thế nhưng, phiên bản 2026 không chỉ là bản sao từ loạt phim truyền hình kinh điển thập niên 1970 của NBC. Nhà sáng tạo kiêm nhà sản xuất Rebecca Sonnenshine chọn cách kể khác biệt hơn. Loạt phim không chỉ tập trung vào sự gắn kết gia đình, mà còn khéo léo lồng ghép những vấn đề về chủ nghĩa thực dân và bản sắc văn hóa bản địa.

Nếu ngày xưa, người ta thường nhớ về Laura như một cô bé thông minh, tinh nghịch, thì Alice Halsey, người thủ vai Laura trong bản phim này, lại mang đến một cái nhìn trưởng thành hơn về thân phận phụ nữ thời bấy giờ.

"Tôi thấy các cô gái thời đó chịu quá nhiều thiệt thòi", Halsey suy ngẫm. Không có cơ hội học tập bình đẳng như nam giới, Laura của thế kỷ 19 phải đối mặt với một bức tường vô hình ngăn cản sự phát triển. Halsey thẳng thắn cho rằng, nếu sống ở thời đại đó, cô chắc chắn sẽ không thể theo đuổi những niềm đam mê như hiện tại. Những trăn trở ấy giúp nhân vật Laura trở nên "đời" hơn, gần gũi hơn với khán giả trẻ hôm nay.

Sự đầu tư "đặt cược" vào ký ức

Netflix dường như rất tự tin vào dự án này. Dù chưa ra mắt mùa đầu tiên, nhưng nền tảng này đã mạnh tay gia hạn mùa thứ hai. Dù con số kinh phí cụ thể không được công bố, nhưng với một dự án dài hơi và tham vọng, con số đầu tư có thể lên tới hàng chục triệu USD (vài trăm tỉ đồng), một số tiền không nhỏ cho thị trường bản quyền phim truyền hình hiện nay.

Sát cánh cùng Luke Bracey là Crosby Fitzgerald trong vai mẹ Caroline và Skywalker Hughes trong vai chị gái Mary. Hughes chia sẻ đầy hào hứng: "Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trên phim trường, và giờ đây, chúng tôi rất nóng lòng được tạo ra thêm nhiều điều kỳ diệu nữa trong mùa tiếp theo".

Liệu phiên bản Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên mới có thể chinh phục được những khán giả vốn đã quá quen thuộc với bản phim cũ? Câu trả lời sẽ có vào ngày 9.7 tới, khi 8 tập phim chính thức lên sóng.