Ngồi ở Việt Nam, bán hàng ra thế giới

Thử thị trường trước khi "mang quân" ra nước ngoài

Xuất khẩu theo cách truyền thống đòi hỏi doanh nghiệp tìm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và xây dựng mạng lưới marketing tại thị trường sở tại. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí và nguồn lực cần thiết cho quá trình này sẽ là rào cản lớn. Tuy nhiên, sự phát triển của TMĐT xuyên biên giới, đặc biệt với mô hình TMĐT khám phá dựa trên video ngắn, livestream và nhà sáng tạo nội dung, đang tạo thêm một con đường khác.

Quy mô TMĐT xuyên biên giới toàn cầu năm 2025 đã vượt 800 tỉ USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam mới khoảng 2 tỉ USD, tương đương khoảng 0,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Theo ông Đỗ Quốc Hưng, quyền Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương, so với xuất khẩu truyền thống phải mất một khoảng thời gian mới đánh giá được phản ứng của thị trường, xuất khẩu trực tuyến thông qua TMĐT cho phép doanh nghiệp thử nghiệm khả năng chấp nhận sản phẩm với chi phí thấp và thu nhận tín hiệu từ người mua gần như ngay lập tức.

Tại sự kiện công bố sáng kiến "Hàng Việt cất cánh" doBộ Công thương và TikTok Shop triển khai, bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và hợp tác chiến lược TikTok Shop, cũng cho rằng doanh nghiệp, hay thậm chí một nhà máy ở Việt Nam, vẫn có thể tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua video ngắn, livestream và các công cụ thương mại điện tử. Qua đó, doanh nghiệp có thể thử xem sản phẩm có phù hợp với thị trường mục tiêu trước khi quyết định đầu tư sâu hơn. Điều này giúp doanh nghiệp không nhất thiết phải lập ngay một bộ máy đầy đủ tại nước ngoài ngay từ ngày đầu, mà có thể xác định những năng lực giữ ở Việt Nam và những khâu cần đối tác bản địa hỗ trợ.

Doanh nghiệp Việt có thể thử sức thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Từ miến cua đến sầu riêng, dừa Việt tại thị trường nước ngoài

VIFON đã có mặt tại Mỹ khoảng 30 năm qua hệ thống phân phối truyền thống, chủ yếu phục vụ khách hàng châu Á. Khi hợp tác với TikTok Shop và thử nghiệm TMĐT khám phá, doanh nghiệp tiếp cận thêm nhóm khách hàng mới. Ông Nguyễn Anh Hào, Phụ trách thương mại điện tử thị trường Mỹ của VIFON, cho biết video và đánh giá từ cộng đồng, nhà sáng tạo nội dung giúp người tiêu dùng chưa biết đến miến hình dung rõ sợi miến, cách chế biến và hương vị, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua sắm. VIFON đã ghi nhận hơn 80.000 đơn hàng các sản phẩm tại Mỹ trong giai đoạn đầu triển khai. Đáng chú ý, phần lớn đội ngũ chủ chốt vận hành TMĐT tại Mỹ vẫn đang làm việc từ Việt Nam. Doanh nghiệp phụ trách chiến lược thương hiệu và nội dung trong nước, đồng thời sử dụng đội ngũ hoặc đối tác tại Mỹ cho các khâu cần hiểu thị trường, người tiêu dùng, nhà sáng tạo nội dung và vận hành đơn hàng.

Video ngắn, livestream giúp sản phẩm Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước ngoài

Tại Trung Quốc, câu chuyện lại cho thấy một thách thức khác. Bà Trần Thị Đan Thanh, Tổng giám đốc MVOT, cho biết dù sầu riêng Việt Nam đã có kim ngạch xuất khẩu lớn, sầu riêng Việt Nam vẫn có độ nhận diện kém hơn sầu riêng Thái Lan hoặc Malaysia. Do đó, doanh nghiệp phải làm lại từ bao bì, hình ảnh, câu chuyện xuất xứ, vùng trồng đến quy trình kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời làm việc với KOL, KOC bản địa để người tiêu dùng hiểu và tin sản phẩm.

Trong khoảng một tháng vào dịp Tết, MVOT đã bán hơn 6.000 trái, tương đương khoảng 15 tấn sầu riêng sang Trung Quốc. Theo bà Thanh, quá trình xây dựng nhận diện trực tiếp với người tiêu dùng còn có thể kéo theo sự quan tâm của các nhà phân phối, khách hàng mua sỉ, từ đó mở thêm cơ hội B2B.

Không phải cứ lên sàn là bán được

Khả năng thử thị trường từ Việt Nam cũng đi kèm một yêu cầu lớn hơn về năng lực vận hành. Tại phiên thảo luận trong sự kiện công bố sáng kiến "Hàng Việt cất cánh", các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp muốn xuất khẩu trực tuyến vẫn phải chuẩn bị những nền tảng không khác nhiều so với xuất khẩu truyền thống, gồm pháp lý và tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực số, nghiên cứu thị trường, logistics, chuỗi cung ứng và tài chính.

Phiên thảo luận "Từ sẵn sàng xuất khẩu tới sẵn sàng tăng trưởng với thương mại điện tử khám phá" tại sự kiện công bố sáng kiến Hàng Việt vươn mình

Đặc biệt, một chiến dịch nội dung thành công có thể tạo lượng đơn tăng rất nhanh. Ông Nguyễn Tấn Đạt, Tổng giám đốc FADO, cho rằng một phiên livestream có thể phát sinh hàng chục nghìn đơn, buộc toàn bộ các khâu từ tồn kho, xử lý đơn đến giao hàng phải có phương án vận hành tương ứng. Ông Đỗ Quốc Hưng lưu ý doanh nghiệp phải cân đối logistics để tránh thiếu hàng hoặc tồn kho quá lớn, đồng thời vẫn tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn nhập khẩu của từng thị trường.

Lợi thế của doanh nghiệp không nằm ở số nhân sự tại Mỹ hay Trung Quốc, mà ở việc xác định năng lực cần giữ và những mắt xích có thể kết nối với nền tảng, nhà sáng tạo nội dung, đơn vị logistics hoặc đối tác bản địa. Trong TMĐT khám phá, thành công còn phụ thuộc vào khả năng kể câu chuyện văn hóa, bản sắc và giá trị sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. Với chương trình Hàng Việt cất cánh, TikTok Shop hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt tăng doanh số, mở rộng thị trường và nâng cao nhận diện, giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế.