Ngôi sao Adam Driver không được phép lái xe đua Ferrari trong phim 'Ferrari'

Adam Driver nói với báo giới: "Đó là những điều đáng sợ nhất trên phim trường. Không ai cho tôi lái bất cứ chiếc Ferrari nào vì lý do an toàn".

Bộ phim ghi lại thời điểm 1957 - một năm quan trọng trong cuộc đời của Ferrari khi ông đấu tranh để giữ cho công ty của mình tồn tại, đối mặt với chấn thương trong cuộc sống cá nhân và chiến đấu với đối thủ Maserati để giành quyền thống trị trên đường đua.

Tài tử Adam Driver đóng chính phim Ferrari VARIETY

Do nhà làm phim kỳ cựu Michael Mann đạo diễn, Ferrari có những phân cảnh đầy căng thẳng khi những chiếc xe đua thể thao màu đỏ cạnh tranh trong cuộc đua Mille Miglia huyền thoại xuyên nước Ý thường gây tử vong cho người lái xe cũng như người xem.

Trong khi Adam Driver không được phép lái Ferrari, một trong những bạn diễn của anh, nam diễn viên Mỹ Patrick Dempsey, đã cầm lái bản sao của xe Ferrari mui trần mang tính biểu tượng.

"Điều đó thật đáng sợ. Lái một chiếc ô tô hiện đại, bạn được bảo vệ bởi khung xe trong khi những chiếc xe đua này mui trần", Dempsey nói.

Bên cạnh việc tạo ra bản sao chính xác của những chiếc Ferrari, đạo diễn Mann còn chú ý mang đến cho người xem những âm thanh chân thực, ghi lại tiếng ồn của những chiếc xe nguyên bản, bao gồm cả chiếc xe đua Maserati cũ thuộc sở hữu của Nick Mason, tay trống của nhóm nhạc rock Pink Floyd.

Mann nói: "Không có gì giống như vậy. Âm thanh của chúng rất kích thích, đầy đe dọa".

Ferrari là một trong 23 bộ phim tranh giải Sư tử vàng danh giá tại LHP Venice, đang diễn ra đến ngày 9.9.

Một chiếc xe đua Ferrari trong phim IMDb

Tối 31.8 tại LHP Venice, tài tử Adam Driver và đạo diễn Michael Mann đã chính thức khởi động mùa giải thưởng với buổi ra mắt thế giới bộ phim Ferrari.

Dựa trên cuốn tiểu sử Enzo Ferrari: The Man and the Machine của Brock Yates, Ferrari của Michael Mann lấy bối cảnh vào mùa hè năm 1957 khi tay đua và doanh nhân Ferrari (Adam Driver đóng) phải vượt qua nguy cơ phá sản, ly hôn và cái chết của con trai để cứu công việc kinh doanh của mình.

Ferrari đặt cược tất cả vào Mile Miglia, cuộc đua 1.600 km vòng quanh nước Ý. Dàn diễn viên phụ trong phim bao gồm Shailene Woodley, Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O'Connell, Patrick Dempsey và Giuseppe Bonifati. Mann quay bộ phim tại Modena, quê hương của Ferrari.

Adam Driver được khán giả Việt biết đến qua vai diễn Maurizio Gucci trong phim Gucci về gia tộc lừng danh Gucci do Ridley Scott đạo diễn, Phim còn có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao âm nhạc Lady Gaga, tài tử Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons…