'Ngôi sao CSI' Nestlé Việt Nam kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

5 năm liên tiếp trong Top 10 CSI

Tại lễ công bố Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2025, Nestlé Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu "Ngôi sao CSI" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng, đánh dấu 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất.

Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2025, với chủ đề: Chương mới của Kỷ nguyên xanh, do VCCI tổ chức ngày 5.12 tại Hà Nội. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc tròn 10 năm Chương trình CSI được triển khai, với quy mô và chất lượng ngày càng được mở rộng, khẳng định vị thế là một trong những hoạt động uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: "Chúng tôi đã và đang nỗ lực xây dựng CSI trở thành hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi bền vững doanh nghiệp quốc gia, chuyển hóa bộ chỉ số này thành động lực kiến tạo - nơi doanh nghiệp không chỉ được công nhận với các danh hiệu, mà còn cùng nhau định hình tương lai phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. Với việc CSI 2025 xây dựng và phát hành phiên bản lần đầu tiên của bộ chỉ số dành riêng cho loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - bên cạnh phiên bản dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn như các năm trước đây, chúng tôi mong muốn sẽ tạo tiền đề lan tỏa phát triển bền vững đến loại hình doanh nghiệp vốn chiếm tỷ lệ đông đảo trong cấu trúc doanh nghiệp quốc gia".

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ tại lễ trao CSI năm 2025

Trên cương vị đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ: "Khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển với định hướng tăng trưởng xanh, Nestlé khẳng định vai trò đối tác chiến lược. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để mọi hoạt động kinh doanh đều gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước".

Tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Khẳng định phát triển bền vững chỉ thực sự thành công khi mọi doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều có cơ hội tham gia, Nestlé Việt Nam không chỉ theo đuổi mục tiêu riêng mà còn tiên phong lan tỏa các thực hành tốt theo bộ chỉ số CSI, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, thích ứng tốt trước biến động và đóng góp vào mục tiêu quốc gia.

Nhiều năm nay, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng VBCSD và các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho CSI 100 và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Những hoạt động này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Nestlé Việt Nam phối hợp cùng VBCSD, các đối tác đã và đang có nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức ESG, cập nhật khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm cho CSI 100

Trong hơn 30 năm đầu tư vào Việt Nam, Nestlé kiên định với triết lý "Tạo giá trị chung", không chỉ mở rộng đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mà còn thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đa bên. Bằng việc định hướng mục tiêu kinh doanh phù hợp với ưu tiên quốc gia, Nestlé khẳng định nguyên tắc: đầu tư có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua Nestlé là doanh nghiệp tiên phong triển khai nhiều hoạt động, dự án hỗ trợ cộng đồng, người dân tham gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Gần đây nhất, trong tháng 11 vừa qua, Nestlé đã ký biên bản ghi nhớ với một số trường đại học chuyên ngành kỹ thuật thông qua mô hình hợp tác "ba nhà" (nhà trường - doanh nghiệp - nhà nước) và định hướng hỗ trợ sinh viên nông nghiệp, đặc biệt tại Tây Nguyên, nhằm thu hút giới trẻ khởi nghiệp với nông nghiệp thông minh và bền vững.

Ông Remy Ejel, Tổng giám đốc khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi (AOA), Tập đoàn Nestlé nhấn mạnh, hợp tác này cũng phù hợp với triết lý: "Tạo giá trị chung" của Nestle, "Khi kinh doanh, không chỉ là kiếm lợi nhuận, chúng tôi muốn cộng đồng được hưởng lợi, Chính phủ được hưởng lợi và thanh niên Việt Nam cũng được hưởng lợi", ông Remy Ejel nói.