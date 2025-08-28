Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

'Ngôi sao Deli' - Khơi dậy sự hứng khởi chào đón năm học mới

Nguồn: DELI
Nguồn: DELI
28/08/2025 08:00 GMT+7

Thương hiệu văn phòng phẩm Deli tổ chức cuộc thi vẽ thường niên, thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh bằng thử thách mỹ thuật mang tính ứng dụng cao.

"Ngôi sao Deli" được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh thể hiện dấu ấn cá nhân thông qua hội hoạ. Với chủ đề "Họa sắc Deli - Tô cá tính", thí sinh thể hiện ý tưởng trên mẫu giấy mô phỏng bìa sổ, hoặc trang trí trực tiếp lên bìa sổ thật của Deli. Cuộc thi đã biến sổ tay thành chất liệu sáng tạo, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

'Ngôi sao Deli' - Khơi dậy sự hứng khởi chào đón năm học mới- Ảnh 1.

Các họa sĩ nhí thỏa sức tô cá tính

"Ngôi sao Deli" đã tạo nên không gian sáng tạo cho các bạn học sinh thể hiện bản thân, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực trước thềm năm học mới. Đây là cách thương hiệu truyền cảm hứng cho giới trẻ, biến sản phẩm văn phòng phẩm thành người bạn đồng hành trong hành trình học tập.

Bên cạnh đó, Deli còn hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng trong vai trò Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2023 - 2024 và tổ chức nhiều hoạt động cho giới trẻ: Back to School 2024, Hè vui sáng tạo 2023…

Hiện diện tại hơn 100 quốc gia, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2005, Deli ghi dấu nhờ sản phẩm chất lượng, thiết kế sáng tạo và giá thành hợp lý. Sự đa dạng về mẫu mã, công dụng cùng kênh phân phối rộng khắp tại các nhà sách lớn và sàn thương mại điện tử giúp Deli trở thành lựa chọn hàng đầu của học sinh, sinh viên.

Xem thêm bình luận