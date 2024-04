Ngôi sao điện ảnh Pháp từng đóng 'Life of Pi' sẽ phải ra tòa vào tháng 10 tới

Các vụ cưỡng hiếp được cho là do Gérard Depardieu (75 tuổi) thực hiện nhằm vào 2 phụ nữ hồi tháng 9.2021 trong quá trình quay bộ phim Les Volets Verts, văn phòng công tố cho biết nhưng không xác định danh tính bị hại.

Văn phòng công tố xác nhận nam diễn viên này cũng đang chính thức bị điều tra vì nghi ngờ cưỡng hiếp và tấn công tình dục vào tháng 8.2018 đối với nữ diễn viên Charlotte Arnould.

Gérard Depardieu trước đây từng bị điều tra vì cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục sau khi một số phụ nữ đệ đơn kiện. Nam diễn viên người Pháp phủ nhận mọi cáo buộc.

CNN đã liên hệ với luật sư của Gérard Depardieu để bình luận về phiên tòa. Ngày 29.4, luật sư Christian Saint-Palais nói với CNN rằng nam diễn viên đã bị cảnh sát tạm giữ ở Paris để thẩm vấn.

Theo kênh BFMTV, Depardieu đã trình diện tại đồn cảnh sát ở Paris vào sáng 29.4 và bị thẩm vấn về cáo buộc tấn công tình dục xảy ra trên phim trường.

Gérard Depardieu được biết đến với các vai diễn trong nhiều bộ phim như Green Card, The Man in the Iron Mask, Life of Pi...

Ông được đề cử giải Oscar năm 1991 cho vai chính trong phim Cyrano de Bergerac.

Năm 2013, Gérard Depardieu được Tổng thống Vladimir Putin cấp quốc tịch Nga sau khi ông tuyên bố sẽ từ bỏ quốc tịch Pháp để phản đối kế hoạch tăng thuế đối với giới siêu giàu của chính phủ.