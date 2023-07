Ngôi sao huyền thoại Jane Birkin qua đời

Ca sĩ - diễn viên Jane Birkin vừa ra đi ở tuổi 76 REUTERS

Thông tin về sự ra đi của Jane Birkin vừa được những người thân cận của nữ nghệ sĩ xác nhận với truyền thông Pháp. Ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng này được phát hiện đã trút hơi thở tại nhà riêng ở Paris (Pháp). Hiện nguyên nhân đằng sau cái chết của giọng ca Je t'aime moi non plus đến nay vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.



Những năm qua, sức khỏe của Jane Birkin dần suy yếu. Theo Daily Mail, ngôi sao kỳ cựu đã bị đột quỵ vào năm 2021 và phải hủy bỏ một số lịch trình trong năm đó. Bà tiếp tục hủy show vào tháng 3 năm ngoái sau khi bị gãy xương bả vai.

Jane Birkin là ngôi sao đình đám của làng giải trí, thời trang quốc tế trong thập niên 1960, 1970 CHỤP MÀN HÌNH

Jane Birkin sinh ngày 14.12.1946 tại London (Anh), bà được biết đến là một ca sĩ - diễn viên có gần 60 năm hoạt động nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Nghệ sĩ phát hành nhiều album, sản phẩm âm nhạc và đạt được danh tiếng nhờ mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm với nghệ sĩ đa tài Serge Gainsbourg.

Mỹ nhân này cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim: Je t'aime moi non plus, Death on the Nile (bản 1978), Evil Under the Sun, A Soldier's Daughter Never Cries… Năm 2016, bà đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh được đề cử Oscar La femme et le TGV và xem đây là vai diễn điện ảnh cuối cùng của mình. Từ những năm 1970, nữ nghệ sĩ chủ yếu sống tại Pháp.

Không chỉ là một ca sĩ - diễn viên tài danh, thời đỉnh cao, Jane Birkin còn được biết đến là một biểu tượng nhan sắc, tượng đài làng mốt với vẻ đẹp đầy mê hoặc cùng phong cách đầy khêu gợi, phóng khoáng và khác biệt, trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế.

Jane Birkin là niềm cảm hứng tạo nên dòng túi Hermes Birkin xa xỉ CHỤP MÀN HÌNH, AFP

Đặc biệt, tên của Jane Birkin còn được đặt cho dòng túi Hermes Birkin xa xỉ bậc nhất thế giới. Cảm hứng tạo nên chiếc túi đắt giá này khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ giữa Jean-Louis Dumas (giám đốc điều hành của Hermes lúc bấy giờ) và Jane Birkin trên một chuyến bay vào năm 1983. Nữ diễn viên than phiền về sự bất tiện của chiếc giỏ mây bà dùng để đựng đủ thứ đồ đạc mang bên mình đồng thời bày tỏ mong muốn có một chiếc túi da phù hợp để sử dụng dịp cuối tuần.

Từ tình huống ấy, Dumas tạo ra một chiếc túi da mềm màu đen vào năm 1984 mang tên Birkin (dựa trên một thiết kế trước đó) với kích thước đủ lớn để đựng nhiều đồ đạc nhưng vẫn không kém phần thanh lịch và sành điệu. Minh tinh này đã sử dụng chiếc túi một thời gian và khiến nó trở nên nổi tiếng. Qua nhiều năm, túi Birkin được Hermes cải tiến, phát triển, cho ra mắt nhiều phiên bản khác nhau về màu sắc, kích cỡ và trở thành một biểu tượng của địa vị, sự xa xỉ với mức giá dao động từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn USD.

Về sau, Jane Birkin không muốn tên của mình được đặt cho dòng túi nổi tiếng này. Năm 2015, bà đã viết một lá thư gửi Hermes yêu cầu hãng xóa tên mình khỏi chiếc túi. Ngôi sao này tuyên bố: “Khi biết những con cá sấu bị giết hại dã man để làm nên những chiếc túi Hermes Birkin, tôi đã yêu cầu Hermes thay tên mình trên sản phẩm cho đến khi công chúng có những phản hồi tích cực hơn về quy trình sản xuất của hãng”. Hermes thông báo ngay sau đó rằng họ đã làm hài lòng nữ nghệ sĩ với những cam kết mới về vấn đề này.