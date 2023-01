Ngôi sao Nhật Bản đến Việt Nam tổ chức đêm nhạc cùng Uyên Linh

Emi Fujita và Uyên Linh hứa hẹn mang đến những giây phút giàu cảm xúc cho khán giả vào dịp đầu năm NVCC

Ca sĩ Uyên Linh hào hứng chia sẻ thông tin cô sẽ góp mặt trong đêm nhạc Fields of Gold cùng ngôi sao Nhật Bản Emi Fujita diễn ra vào ngày 10.2 tại Việt Nam. Được biết, đây là lần đầu tiên ca sĩ Emi Fujita đến biểu diễn ở Việt Nam.

Với mong muốn mang đến cho khán giả Việt màn trình diễn ấn tượng, giọng ca Nhật Bản quyết định chọn phòng trà thay vì sân khấu lớn để trình diễn.

Ca sĩ Nhật Bản Emi Fujita

Emi Fujita sinh năm 1963 tại Tokyo, cô là cái tên đình đám ở Nhật Bản lẫn châu Á trong thập niên 1990 khi hoạt động trong nhóm nhạc Le Couple cùng chồng. Thời điểm đó, cô sở hữu bản hit Hidamari no Uta, là ca khúc nhạc phim của tác phẩm Under One Roof 2. Bài hát này đã bán được hơn 1,8 triệu bản vào năm 1997. Sau khi tách ra hoạt động solo, nữ ca sĩ Nhật Bản phát hành album Camomile vào năm 2002. Năm 2004, đêm nhạc của cô ở nhà hát Esplanade Concert Hall (Singapore) cũng bán sạch vé.

Uyên Linh hân hạnh khi được song ca với một giọng ca nổi tiếng của Nhật Bản

Uyên Linh cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi nhận được lời mời từ ban tổ chức vì giọng ca Bài hát cho em cũng yêu thích những ca khúc của Emi Fujita. Hơn thế nữa, việc trình diễn với một ca sĩ quốc tế là những trải nghiệm thú vị đối với Uyên Linh.

Có thể nói, năm vừa qua là một năm thành công của Uyên Linh khi bản cover Bên trên tầng lầu của cô "phủ sóng" khắp mạng xã hội. Bên cạnh đó, những bài hát nữ ca sĩ trình diễn trong chương trình Ca sĩ mặt nạ như Bước qua mùa cô đơn, Yêu xa, Đã hơn một lần... cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.