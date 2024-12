Ngôi sao phim 'Romeo và Juliet' qua đời

Romeo và Juliet là bước đột phá lớn của nữ diễn viên người Anh gốc Argentina, giúp bà giành giải Quả cầu vàng cho vai diễn Juliet.

Olivia Hussey Eisley thủ vai Juliet trong phim Romeo và Juliet năm 1968 ẢNH: IMDB

Bộ phim chuyển thể từ câu chuyện tình kinh điển của Shakespeare do Franco Zeffirelli đạo diễn không phải là không có tranh cãi. Vào cuối năm 2022, Hussey Eisley và bạn diễn Leonard Whiting đã đệ đơn kiện Paramount Studios, đơn vị sản xuất bộ phim, vì đã cho phép phát hành bộ phim với những cảnh quay họ khỏa thân khi còn là trẻ vị thành niên. Theo đơn khiếu nại, Zeffirelli đã nói với Hussey Eisley và Whiting - những người lần lượt 15 và 16 tuổi vào thời điểm đó - rằng "họ phải diễn xuất khỏa thân nếu không bộ phim sẽ thất bại". Vụ kiện đã bị bác bỏ vào tháng 5.2023.

Hussey Eisley sau đó đóng vai chính trong bộ phim kinh dị ra rạp năm 1974 là Black Christmas, xuất hiện trong bộ phim chuyển thể của Agatha Christie năm 1978 - Death on the Nile. Bà cũng hợp tác với Zeffirelli một lần nữa vào năm 1977, vào vai Mary trong loạt phim truyền hình Jesus of Nazareth.

Vào những năm 1990, Hussey Eisley đóng vai chính trong một số bộ phim kinh dị bao gồm Psycho IV: The Beginning và It - một bộ phim truyền hình ngắn chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King. Sau đó, vào đầu những năm 2000, bà giữ vai chính trong bộ phim tiểu sử Mother Teresa, phim kinh dị El Grito và phim hài Tortilla Heaven.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Olivia Hussey Eisley. Bà ra đi thanh thản tại nhà riêng trong vòng tay của những người thân yêu vào ngày 27.12. Olivia là một người tuyệt vời, luôn có sự ấm áp, trí tuệ và lòng tốt, chân thành đã chạm đến cuộc sống của tất cả những người biết đến bà", tuyên bố được đăng trên Instagram.

Olivia Hussey Eisley (vai Juliet) và Leonard Whiting (Romeo) trong phim Romeo và Juliet

ẢNH: IMDB

Sinh ngày 17.4.1951 tại Buenos Aires, nữ diễn viên phim Romeo và Juliet "đã sống một cuộc đời tràn đầy đam mê, tình yêu và sự cống hiến cho nghệ thuật, tâm linh và lòng tốt đối với động vật. Olivia để lại một gia đình yêu thương - các con của cô, Alex, Max và India, người chồng chung sống suốt 35 năm David Glen Eisley và cháu trai Greyson, cùng một tình yêu sẽ mãi được trân trọng trong trái tim chúng tôi. Trong khi chúng tôi đau buồn vì mất mát to lớn này, chúng ta cũng tôn vinh Olivia đối với cuộc sống và ngành công nghiệp điện ảnh. Chúng tôi cảm ơn những suy nghĩ và lời cầu nguyện của các bạn trong thời điểm khó khăn này và xin được giữ riêng tư khi thương tiếc một tâm hồn thực sự đặc biệt", tuyên bố viết.