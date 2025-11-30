Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Ngôi Sao tổ chức Japan Trip 2025 tri ân đại lý tiêu biểu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
30/11/2025 10:00 GMT+7

Công ty Ngôi Sao (thành lập 2007) - đơn vị phân phối và thi công các thương hiệu phim cách nhiệt Hàn Quốc và Mỹ hàng đầu Việt Nam vừa tổ chức thành công chương trình 'BÁN PHIM CÁCH NHIỆT - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI: Hành trình Mùa Thu Nhật Bản 2025'.

Ngôi Sao tổ chức Japan Trip 2025 tri ân đại lý tiêu biểu - Ảnh 1.

Tập thể đoàn chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm của Japan Trip 2025

Tiếp nối chuỗi chương trình tri ân thường niên dành cho Đại lý tiêu biểu, từ ngày 13.11 đến 18.11.2025, Ngôi Sao đã hoàn thành chuyến đi 6 ngày 5 đêm tại Nhật Bản, Ngôi Sao đầu tư 100% chi phí.

Hơn 100 Đại lý tham gia Japan Trip 2025 đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa lá đỏ, khám phá sự hiện đại của Tokyo, vẻ hùng vĩ của Núi Phú Sĩ,... trải nghiệm văn hóa độc đáo tắm Onsen, mặc Kimono, thưởng thức rượu Sake… và giao lưu với đại diện PIAA Corporation - nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu Nhật Bản.

Gala Dinner tối 15.11, trong khoảnh khắc tri ân long trọng, Chủ tịch Mai Tiến Toàn đã một lần nữa khẳng định sự cam kết đồng hành của Ngôi Sao đối với hệ thống Đại lý - Đối tác toàn quốc trong chặng đường tới.

Buổi tiệc khép lại đầy cảm xúc với tiệc sinh nhật 18 năm thành lập Công ty Ngôi Sao (2007 - 2025).

Sau thành công của chuyến du lịch Nhật Bản, nhận được phản hồi tích cực từ hệ thống Đại lý, Ngôi Sao tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phim cách nhiệt nhà kính và ô tô tại Việt Nam.

