Ngôi sao truyền hình Anh suýt chết vì phẫu thuật độn mông

Sophie Kasaei (34 tuổi) là nhân vật nổi tiếng trên truyền hình Anh quốc, được biết đến với nhiều chương trình thực tế: Geordie Shore, Just Tattoo of Us, Celebrity Ex on the Beach, The Only Way Is Essex… Cô cũng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram