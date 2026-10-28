Ngôi sao truyền hình Noah Wyle là 'Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2026'

Noah Wyle cho biết phản ứng đầu tiên của anh khi hay tin mình được chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới là không thể tin nổi. "Tôi nghĩ đây giống như một trò đùa. Chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ mình sẽ nhận được vinh dự như vậy", ngôi sao phim The Pitt chia sẻ.

Noah Wyle gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài lịch lãm, phong thái điềm đạm và hình ảnh người đàn ông chuẩn mực Ảnh: AP

Người đàn ông của gia đình

Người giúp Noah Wyle thay đổi suy nghĩ chính là bà xã Sara (46 tuổi). Theo nam diễn viên, vợ anh cho rằng danh hiệu này không chỉ phản ánh ngoại hình mà còn là sự ghi nhận dành cho con người anh trong đời sống gia đình. "Cô ấy nghĩ tôi là một người tốt. Cách tôi làm cha, làm chồng và con người tôi đều là những điều đáng được ghi nhận. Tôi đã nghĩ: Được thôi, nếu em đã nói vậy", Noah Wyle kể. Nam diễn viên còn hài hước cho biết Sara khá hài lòng bởi danh hiệu của chồng phần nào chứng minh "gu lựa chọn" của cô không hề tệ.

Trong buổi chụp hình tại một khu biệt thự ven vách đá ở Malibu (Mỹ) hồi tháng 8, Noah Wyle không giấu được niềm vui khi vợ cùng con gái Frances (11 tuổi) và chú chó Labrador màu chocolate tên Lily xuất hiện. Sara trực tiếp cổ vũ chồng khi nam diễn viên thực hiện một video ghi lại những công việc thường ngày trong gia đình. Noah Wyle tự tay làm món trứng yêu thích cho con gái, dọn dẹp nhà bếp và gấp quần áo. Theo lời bà xã, đây không phải là những hành động giả tạo được thực hiện trước ống kính. Noah Wyle vẫn thường xuyên làm những công việc này tại căn nhà của gia đình ở Los Angeles (Mỹ).

Danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2026 thực tế không phải lần đầu tiên Noah Wyle xuất hiện trong những ấn phẩm đặc biệt của People. Vào thập niên 1990, khi gây chú ý với vai bác sĩ trẻ John Carter trong bộ phim truyền hình y khoa đình đám ER, Noah Wyle từng xuất hiện trên bìa số báo Sexy Men of ER cùng George Clooney, Eriq La Salle và Anthony Edwards. Sau đó, George Clooney hai lần được People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Trong khi đó, Noah Wyle phải chờ nhiều năm mới chính thức nhận được danh hiệu này.

Sự nghiệp bùng nổ lần thứ hai

Ở tuổi 55, Noah Wyle đang trải qua một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất sự nghiệp nhờ thành công của The Pitt. Bộ phim y khoa mới được nam diễn viên mô tả là "tia sét thứ hai trong đời", ám chỉ một bước ngoặt lớn tương tự thành công mà ER từng mang lại cho anh. Với vai bác sĩ Robby trong The Pitt, Noah Wyle tiếp tục khẳng định sức hút trên màn ảnh và giành liên tiếp hai giải Emmy hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Phần ba của loạt phim dự kiến trở lại trên HBO Max vào tháng 1.2027.

Hình ảnh đời thường gần gũi, sự nghiệp bền bỉ và mối quan hệ gia đình gắn bó góp phần tạo nên sức hút của Noah Wyle Ảnh: AP

Noah Wyle sinh năm 1971 tại California (Mỹ), là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất truyền hình có hơn ba thập kỷ hoạt động tại Hollywood. Bên cạnh các phim truyền hình y khoa làm nên tên tuổi, anh sở hữu sự nghiệp khá đa dạng với những tác phẩm như A Few Good Men, Donnie Darko, Falling Skies và The Librarians. Một trong những vai diễn đáng chú ý khác của Noah Wyle là Steve Jobs trong phim truyền hình Pirates of Silicon Valley năm 1999. Qua nhiều năm, anh không chỉ đảm nhận vai chính mà còn mở rộng sang công việc sản xuất và đạo diễn, duy trì vị thế quen thuộc trên màn ảnh Mỹ.