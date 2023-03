Ngôi sao truyền hình thực tế Stephen Bear bị bỏ tù 21 tháng vì video sex

Tòa án Chelmsford Crown kết luận Stephen Bear phạm tội tiết lộ những bức ảnh và phim riêng tư cảnh quan hệ tình dục với mục đích gây đau khổ người khác. Lời tuyên án được đưa ra sau khi đoạn phim quay cảnh anh ta quan hệ tình dục với bạn gái lúc bấy giờ, nữ diễn viên Georgia Harrison đóng phim truyền hình Love Island, được tải lên trang OnlyFans.

Ngôi sao truyền hình thực tế Stephen Bear Variety

Stephen Bear (33 tuổi) là cựu thí sinh Ex on the Beach và là người chiến thắng chương trình Celebrity Big Brother hồi tháng 8.2016.

Georgia Harrison được biết đến với những lần xuất hiện trên phim The Only Way is Essex, Olivia Meets Her Match... đã từ bỏ quyền giấu tên của mình trong vụ kiện.

Tòa án cho biết, hai người quan hệ tình dục có sự đồng thuận và diễn ra vào tháng 8.2020 nhưng Harrison không biết rằng "cuộc mây mưa" được quay phim. Sau đó, cô phát hiện ra đoạn clip được lưu hành trực tuyến.

Georgia Harrison phát biểu tại tòa Daily Mail

Tòa án cũng ra lệnh cấm Stephen Bear không được liên lạc với Georgia Harrison trong 5 năm tới. Anh ta được yêu cầu ký vào sổ đăng ký tội phạm tình dục.

Harrison mô tả trải nghiệm này là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" của cô và "cảm thấy yếu đuối".

"Nỗi đau khi biết rằng tất cả bạn bè, anh chị em, cha mẹ, gia đình và đồng nghiệp trong quá khứ lẫn hiện tại đều xem clip đó. Vẫn chưa đủ tồi tệ, tôi phải đối mặt với việc anh ta chế nhạo mình trên mạng xã hội", Harrison nói tại tòa án.

Stephen Bear đến dự phiên tòa sơ thẩm cùng vị hôn thê Jessica Smith Daily Mail

Thẩm phán Christopher Morgan nói với Bear: "Anh có ý định tối đa hóa sự đau khổ và sỉ nhục Georgia Harrison. Điều đó được chứng minh bằng việc tiếp tục đăng video sau khi Georgia yêu cầu anh gỡ xuống. Bằng cách cung cấp nó trên trang web OnlyFans, video đã được lưu hành rộng rãi và công khai".