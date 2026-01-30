Ngôi trường 145 tỉ đồng do Phát Đạt tài trợ sẽ có gì?

Khu đất 10.500m2 trên đường Bình Chuẩn 13 đã trở thành một công trường nhộn nhịp. Không chỉ hướng đánh dấu sự xuất hiện của một công trình mới, mà còn mang theo mong đợi lớn về một môi trường học tập hiện đại, đạt chuẩn quốc gia cho trẻ em. Dự án Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 được Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) tài trợ toàn bộ kinh phí đầu tư khoảng 145 tỉ đồng, đồng thời triển khai toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, hoàn thiện và bàn giao cho địa phương sử dụng. Với mức đầu tư đó, đây là một trong những công trình giáo dục có quy mô và tiêu chuẩn cao trên địa bàn hiện nay.

Lễ động thổ xây dựng trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP.HCM với sự hiện diện trực tiếp của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh

Theo quy hoạch, Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất gần 10.500 m², với khối nhà chính 4 tầng gồm 40 phòng học, hệ thống phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi - sân thể thao và các hạng mục phụ trợ. Giá trị của công trình không chỉ nằm ở quy mô, mà ở cách tiếp cận thiết kế hướng tới môi trường giáo dục hiện đại. Không gian trường học được tổ chức khoa học, ưu tiên ánh sáng tự nhiên, thông gió, mảng xanh và các khu sinh hoạt chung, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện và khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc của Phát Đạt, nhấn mạnh rằng doanh nghiệp không xem đây là một dự án tài trợ đơn thuần. "Đối với Phát Đạt, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của cộng đồng. Ngay từ khâu thiết kế, chúng tôi xác định Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 phải là một không gian giáo dục hiện đại, nhân văn và bền vững, nơi mỗi học sinh cảm thấy được truyền cảm hứng và phát triển toàn diện", ông Vũ phát biểu.

Công ty cho rằng kiến trúc và không gian học tập có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, cảm xúc và niềm yêu thích học tập của trẻ em. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình thiết kế cho Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 không chỉ dựa trên tiêu chí kỹ thuật, mà còn xuất phát từ triết lý lấy người học làm trung tâm, gắn giáo dục với thiên nhiên và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để ngôi trường không chỉ đạt chuẩn về cơ sở vật chất, mà còn trở thành một môi trường giáo dục có chất lượng cao trong dài hạn.

Công trình được dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 7 năm nay

Theo hình thức tài trợ "chìa khóa trao tay", Phát Đạt sẽ hoàn thiện cả phần trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn và bàn giao toàn bộ Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 vào tháng 7 tới, tức chỉ mất khoảng 6 tháng để có một công trình đảm bảo cả quy mô và chất lượng. Có thể thấy, đây là một nỗ lực quyết liệt của nhà tài trợ để sớm đưa công trình giáo dục này đến với học sinh địa phương.

Phường Thuận Giao có quy mô dân số hơn 164.000 người, trong đó dân số tạm trú chiếm trên 80%. Với dân số đông, tốc độ gia tăng dân số cơ học lớn, nhu cầu về trường học đạt chuẩn về diện tích, số lớp và cơ sở vật chất ngày càng cao.

Phối cảnh Trường tiểu học Bình Chuẩn 3

Theo thống kê của địa phương, Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 hiện hữu được xây dựng từ năm 1995, diện tích nhỏ, cơ sở vật chất xuống cấp, sĩ số cao và học sinh chỉ có thể học một buổi/ngày. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng mới một trường tiểu học với quy mô lớn, cơ sở vật chất đồng bộ và hướng tới chuẩn quốc gia được xem là giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với chiến lược phát triển mạng lưới trường lớp của Thành phố. Việc có thêm một trường tiểu học được xây dựng theo mô hình hiện đại, từng bước tiếp cận chuẩn quốc gia sẽ góp phần giảm áp lực sĩ số, hoàn thiện hệ thống trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong bức tranh phát triển của TP.HCM, Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 không chỉ là một ngôi trường mới. Đó là minh chứng cho cách một doanh nghiệp như Phát Đạt lựa chọn đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng, đầu tư cho tương lai của học sinh hôm nay và cho sự phát triển lâu dài của đô thị ngày mai.