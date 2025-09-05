Ngôi trường Giám đốc Công an TP.HCM dự khai giảng có gì đặc biệt?

Là cơ sở giáo dục hàng đầu TP.HCM và cả nước, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ở TP.HCM có lịch sử thành lập gần trăm năm và bề dày thành tích ấn tượng, được các thế hệ học sinh gọi thân thương là mái trường 'Luôn Hạnh Phúc'.
Sáng 5.9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán, TP.HCM) đã tổ chức lễ khai giảng và vinh danh học sinh xuất sắc. Tham dự buổi lễ có trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM; ông Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; ông Phạm Quang Tâm, Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TP.HCM); lãnh đạo P.Chợ Quán; đại diện nhà trường và hơn 2.100 học sinh.
Một điểm đặc biệt là vào năm học vừa qua, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trở thành đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng các trường THPT tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 109 học sinh nhận giải. Lê Phan Đức Mân, đại diện duy nhất của miền Nam dự thi Olympic toán quốc tế (IMO) 2025 và giành được huy chương bạc; Nguyễn Tấn Đức, đoạt giải tư kỳ thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc tế (ISEF) 2025 cũng đều là học sinh của trường.
Ngoài ra, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025, trường đã có hàng chục học sinh được tuyển thẳng vào nhiều trường ĐH uy tín như Khoa học tự nhiên, Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Y dược TP.HCM, Sư phạm TP.HCM, Sư phạm Hà Nội, Học viện Quân y... Trường còn có nhiều học sinh đạt từ 28 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 3 học sinh đạt từ 29 điểm trở lên.
Tất cả học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025 đều được vinh danh vào sáng nay. Buổi lễ diễn ra mà không có bất kỳ bài phát biểu nào, dành hết sự tập trung vào các thế hệ học sinh.
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, trung tướng Mai Hoàng thay mặt lãnh đạo TP.HCM đã trao tặng quỹ học bổng khuyến học cho nhà trường. Quỹ học bổng thầy Bùi Trọng Chương cùng tập thể cựu học sinh niên khóa 1992-1995 cũng trao hàng trăm triệu đồng cho nhiều học sinh tài năng của trường. Dịp này, nhà trường cũng phát động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 và số 5 cùng quỹ học bổng khuyến học.
