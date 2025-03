Ngôi trường quốc tế tiếp tục mang về nhiều giải học sinh giỏi

Trường Quốc tế Á Châu là trường quốc tế dạy song song 2 chương trình đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định từ Hội đồng các Trường quốc tế CIS (Council of International Schools) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường.

Tính đến năm 2024, học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã liên tục đạt được những thành tích nổi bật với 939 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, 932 giải thể thao, nghệ thuật, năng khiếu quốc gia và quốc tế. Hơn 3255 học sinh đã chuyển tiếp du học tại 746 trường đại học ở 29 quốc gia thuộc 4 châu lục. Trong đó, rất nhiều cựu học sinh đã giành học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, University of Cambridge, University of British Columbia, Monash University, National University of Singapore, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie,...

Trường Quốc tế Á Châu tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2025-2026, để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Phụ huynh có thể liên hệ:

