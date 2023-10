Ngọn gió xanh thổi lớn dần

Vòng tròn màu xanh (The Circle of Green 2023) là tên chương trình do dàn hợp xướng Gió Xanh tổ chức. Vòng tròn màu xanh sẽ có khoảng 20 tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều bài hát bất hủ trong các bộ phim nổi tiếng như: When You Believe (phim Hoàng tử Ai Cập), The Circle of Life (phim Vua sư tử), Bohemian Rhapsody (trong bộ phim cùng tên về ban nhạc rock huyền thoại Queen)…