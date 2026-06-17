Ngóng đợi tiếng chuông hòa bình ngân vang từ đất thiêng Quảng Trị!

Báo Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 về công tác chuẩn bị, những kỳ vọng với lễ hội này khi giờ khai hội đã sắp đến gần.

Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Mang kỳ vọng lớn hơn, đặt yêu cầu cao hơn khi không gian mở rộng

Xin chào ông, sau dấu ấn của lần tổ chức đầu tiên năm 2024, ông kỳ vọng Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 sẽ mang đến một diện mạo và vị thế mới như thế nào cho Quảng Trị?

Nếu như Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 là dấu mốc khởi đầu với thông điệp "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình", thì Lễ hội năm 2026 mang theo kỳ vọng lớn hơn, sâu sắc hơn: từng bước định hình Quảng Trị trở thành "Không gian văn hóa vì hòa bình" của Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Chúng tôi mong muốn lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch hay hoạt động tưởng niệm đơn thuần, mà trở thành diễn đàn kết nối các giá trị nhân văn, nơi lan tỏa khát vọng hòa bình, tinh thần hòa giải, hợp tác và phát triển bền vững. Qua đó, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc và giàu khát vọng vươn lên.

Từ vùng đất từng gánh chịu nhiều mất mát, đau thương do chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, lấy hòa bình làm nền tảng, động lực, lấy phát triển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế làm định hướng.

Bộ nhận diện Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 ẢNH: BTC

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Quảng Trị và Quảng Bình sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới. Theo ông, điều này tạo ra những cơ hội hay áp lực gì cho công tác tổ chức? Với quy mô kéo dài gần năm, đâu là thách thức lớn nhất trong công tác chuẩn bị cho Lễ hội Vì hòa bình 2026?

Việc tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình 2026. Đây là cơ hội để mở rộng không gian văn hóa, du lịch, kết nối các giá trị di sản, thiên nhiên và con người Quảng Trị trong thời kỳ mới, qua đó nâng tầm quy mô và sức lan tỏa của lễ hội.

Với chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12, thì thách thức lớn nhất là làm sao giữ được sức hút và mạch cảm xúc xuyên suốt đối với công chúng. Vì vậy chúng tôi sẽ xây dựng mỗi hoạt động cần có điểm nhấn riêng, nhưng đồng thời vẫn là một phần của câu chuyện về hòa bình và khát vọng phát triển.

Có thể nói, Lễ hội Vì Hòa bình 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa của một địa phương, mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh một vùng đất mới sau hợp nhất giàu bản sắc, giàu tiềm năng và đầy khát vọng vươn lên với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Sự kiện khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình" của lễ hội năm nay gửi gắm thông điệp gì?

Chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình" phản ánh hành trình chuyển mình của Quảng Trị từ vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh trở thành biểu tượng của hòa bình và phát triển.

Thông qua chủ đề này, chúng tôi muốn gửi gắm ba thông điệp.

Thứ nhất, ký ức lịch sử không chỉ để tri ân và tưởng nhớ, mà còn là nguồn sức mạnh nội sinh để các thế hệ hôm nay trân trọng và phát huy giá trị của hòa bình.

Thứ hai, những biểu tượng như Hiền Lương - Bến Hải đã chuyển hóa từ dấu ấn chia cắt thành biểu tượng của sự đoàn kết, kết nối và khát vọng vươn lên.

Thứ ba, từ chính vùng đất từng đi qua chiến tranh, Quảng Trị mong muốn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, hợp tác và cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng.

Sự kiện khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 thu hút lượng đại biểu, du khách và người dân đến xem khổng lồ ẢNH: IPA QUẢNG TRỊ

Nghìn người nắm tay nguyện cầu cho hòa bình

Trong hàng loạt hoạt động của lễ hội năm nay, đâu là chương trình và đâu là khoảnh khắc mà ông cho rằng sẽ được công chúng và du khách ấn tượng và chờ đợi nhất?

Chương trình kỳ vọng tạo dấu ấn mạnh nhất cho lễ hội có lẽ là đêm Khai mạc diễn ra vào đầu tháng 7 tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải. Đây là hoạt động trung tâm, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc biệt. Chúng tôi sẽ ứng dụng những công nghệ trình diễn, ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đỉnh cao để thắp sáng các không gian lịch sử. Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật thuần túy, đêm khai mạc sẽ là một không gian trải nghiệm đa giác quan, kết nối liên vùng, liên quốc gia, thể hiện trọn vẹn nhất về ý chí và khát vọng phát triển của vùng đất này.

Và có lẽ khoảnh khắc khiến công chúng và du khách chờ đợi là giây phút diễn ra nghi thức khai mạc Lễ hội với hồi chuông nguyện ước cho hòa bình được vang lên. Đó cũng là khoảnh khắc mà tất cả mọi người cùng ước nguyện cho một thế giới hòa bình và thịnh vượng; khoảnh khắc dòng người từ khắp mọi miền nắm chặt tay nhau đi qua cầu Hiền Lương lịch sử với niềm tin về một tương lai tươi sáng. Tôi tin rằng trong khoảnh khắc ấy, ranh giới của thời gian dường như được xóa nhòa; ký ức về chiến tranh, sự hy sinh và khát vọng hòa bình cùng hiện hữu trong trái tim mỗi người.

Sự kiện khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 thu hút lượng đại biểu, du khách và người dân đến xem khổng lồ ẢNH: IPA QUẢNG TRỊ

Năm nay lễ hội có sự tham gia của nhiều hoạt động nghệ thuật đương đại, âm nhạc, trải nghiệm cộng đồng… Ban tổ chức làm thế nào để lễ hội vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa gần gũi với giới trẻ?

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Chúng tôi quan niệm rằng để lịch sử đến gần hơn với giới trẻ, không chỉ kể lại những câu chuyện của quá khứ mà còn phải kể bằng ngôn ngữ của thời đại.

Với chuỗi gồm 7 hoạt động chính và 4 hoạt động hưởng ứng, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được kết nối, đan xen, hòa lẫn giúp cho người dân, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ có thể lựa chọn và thỏa mãn sự trải nghiệm của mình.

Quan trọng hơn, chúng tôi muốn người trẻ và những người tham gia - họ không chỉ là khán giả mà trở thành một phần của lễ hội. Khi trực tiếp tham gia các hành trình trải nghiệm, các hoạt động tri ân, giao lưu và kết nối cộng đồng, các bạn sẽ cảm nhận lịch sử bằng cảm xúc của chính mình. Và khi lịch sử được "chạm" đến trái tim, những giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm với tương lai sẽ được lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững nhất.

Công chúng một lần nữa sẽ được đắm chìm trong không khí tuyệt vời của Lễ hội Vì hòa bình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lễ hội Vì hòa bình không chỉ là câu chuyện riêng của Quảng Trị

Ban tổ chức muốn tạo ra một "mùa lễ hội" hay một "thương hiệu văn hóa" lâu dài cho Quảng Trị? Quảng Trị muốn được nhớ đến như thế nào sau Lễ hội Vì hòa bình 2026?

Kỳ vọng của chúng tôi không dừng lại ở một mùa lễ hội hay một chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đơn thuần. Quảng Trị đang kiên trì xây dựng một thương hiệu văn hóa đặc sắc và bền vững, trong đó hòa bình không chỉ là thông điệp mà còn trở thành một giá trị nhận diện và sức mạnh nội sinh của vùng đất này.

Chúng tôi mong muốn biến tri ân quá khứ thành động lực phát triển, để hòa bình trở thành một "tài sản tinh thần" có sức lan tỏa trong nước và quốc tế. Hình ảnh Quảng Trị mà chúng tôi hướng tới là sự kết tinh của ba giá trị: một vùng đất ký ức thiêng liêng, nơi quá khứ được trân trọng và tri ân nhân văn; một điểm đến năng động, thân thiện, phát triển dựa trên kinh tế xanh và hội nhập; và trên hết là một biểu tượng của khát vọng hòa bình, nơi kết nối những con người và những giá trị nhân văn tiến bộ trên toàn cầu.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: HOÀI NHÂN

Ông có nghĩ rằng Lễ hội Vì hòa bình giờ đây không chỉ là câu chuyện riêng của Quảng Trị, mà đã trở thành một thông điệp chung của đất nước đang vươn mình?

Đúng vậy, Lễ hội Vì Hòa bình không chỉ là câu chuyện của riêng Quảng Trị, mà đã và đang trở thành một thông điệp mang tinh thần quốc gia, vươn tầm quốc tế.

Quảng Trị đã cùng cả dân tộc trải qua nhiều hy sinh, mất mát để giành độc lập, tự do, thống nhất. Vì vậy, tiếng nói về hòa bình từ Quảng Trị cũng chính là tiếng nói chung của cả dân tộc Việt Nam: trân trọng quá khứ, gìn giữ hòa bình và khát vọng hướng tới tương lai.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng và vươn mình mạnh mẽ, thông điệp hòa bình càng mang ý nghĩa thời đại. Thông qua Lễ hội Vì Hòa bình, Việt Nam muốn khẳng định với bạn bè quốc tế một hình ảnh nhất quán: một dân tộc yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và sẵn sàng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của thế giới.

Trong tinh thần đó, Quảng Trị tự hào là nơi khởi phát và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn này.