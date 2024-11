Ngòng Ngọc - cô nàng đại diện cho Gen Z dám nghĩ dám làm

Gương mặt trẻ triển vọng

Trần Bảo Ngọc, hay còn được biết đến với nick name Ngòng Ngọc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhất là Tiktok và Instagram với mái tóc xù dễ thương, nụ cười tươi sáng với phong cách ấn tượng. Cô nàng sinh năm 2002 với tính cách năng động, tự tin, luôn tràn đầy năng lượng dù phải di chuyển cả ngày để chụp ảnh hay quay video, thể hiện rõ đam mê với công việc.

Với chiều cao 1m68 và hình thể cân đối, Ngọc đã bắt đầu bén duyên với công việc mẫu ảnh từ lớp 7. Tuy nhiên, do vấn đề gia đình, cô đã tạm dừng và bén duyên lại với nghề người mẫu từ năm lớp 12. Sau ba năm nỗ lực không ngừng, cô nàng dần lột xác trở thành một influencer và người mẫu ảnh năng động, tự tin với phong cách thời trang độc đáo. Hiện nay, Ngọc đang trở thành mẫu ảnh quen thuộc với khá nhiều nhãn hàng và shop thời trang.

Thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới

Mặc dù được nhận xét là gương mặt hợp với mảng làm đẹp, Ngòng Ngọc vẫn đam mê thử sức trong lĩnh vực thời trang. Cô không ngừng cố gắng hoàn thiện và phát triển bản thân để vươn tới giấc mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Ngọc chia sẻ, cô mong muốn được mọi người nhìn nhận là người mẫu chứ không phải chỉ là Tiktoker.

Dấu ấn sự nghiệp đầu tiên của Ngọc chính là chương trình truyền hình thực tế "The New Mentor". Tại đây, Ngọc đã thu hút sự chú ý của nhiều Mentor nhờ tiềm năng và sức hút cá nhân mạnh mẽ. Mentor Lan Khuê đã sử dụng nhiều chiến lược để thuyết phục Ngòng Ngọc gia nhập đội mình, khẳng định tài năng của cô không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn ở bản lĩnh và sự linh hoạt trong cách trình diễn.

Thuộc thế hệ gen Z ưa thích sự độc đáo, khẳng định cá tính riêng, Ngọc rất tâm huyết trong việc xây dựng và đổi mới hình ảnh cá nhân, phát triển hình ảnh mang màu sắc riêng là tích cực, độc lập, hiện đại. Mặc dù gặp nhiều ý kiến trái chiều từ bộ lookbook đầu tiên nhưng Ngọc không nản lòng. Cô nàng không ngừng hoàn thiện bản thân, nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất để được mọi người công nhận.

Mỗi trang phục, mỗi món trang sức đều được cô nàng lựa chọn tỉ mỉ, ngay cả phương tiện đi lại cũng vậy. Cô chia sẻ rằng, Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới chính là lựa chọn phù hợp để thể hiện phong cách sống năng động và hiện đại. Với thông điệp "Match your freak - Hệ J Chất Dị", Yamaha Janus cho phép người dùng thỏa sức cá nhân hóa, lựa chọn màu sắc để mỗi chiếc xe đều mang dấu ấn riêng.

Được trải nghiệm cả phiên bản cũ và phiên bản mới này, Ngòng Ngọc nhận thấy Yamaha Janus đã được cải tiến đáng kể hơn nhiều từ vẻ ngoài đến tính năng. Phần đuôi xe được vuốt gọn, đèn xi nhan được tích hợp vào phần đuôi xe đem lại một vẻ ngoài tinh tế hơn. Yên xe và chỗ để chân được kéo dài, tạo không gian rộng rãi và cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng. Phiên bản giới hạn của Janus còn được tích hợp thêm công nghệ chống nóng với tỉ lệ phản nhiệt lên tới 45%, giúp cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày hè oi ả.

Ngòng Ngọc bật mí thêm, phiên bản Janus này còn được trang bị lốp không săm mới nhẹ hơn, giảm thiểu nguy cơ thủng lốp đột ngột và đảm bảo an toàn. Cô nàng chia sẻ: "Yamaha Janus có kích thước nhỏ gọn, khá nhẹ và dễ dắt. Cốp xe được nâng cấp thêm 1.1 lít, khá tiện lợi vì mình cần mang nhiều đồ đạc khi đi quay chụp. Bản mới này mình mua còn được tích hợp thêm cổng sạc USB, vì vậy mỗi lần mình ra ngoài chỉ cần mang dây sạc, dù có hết pin giữa chừng cũng không lo lắm. Mình cũng khá là ấn tượng độ tiết kiệm nhiên liệu của em này, mình đi sử dụng xe nhiều trong 4 ngày mà chỉ hết 1 vạch xăng."

Sử dụng Janus vừa đi làm, vừa đi chơi và dạo phố, Ngọc cảm thấy hài lòng với khả năng di chuyển mượt mà, êm ái của Janus nhờ động cơ BlueCore hoạt động ổn định, giảm tiêu hao động năng và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Start & Stop System) tự động ngắt khi dừng xe và tái khởi động khi tăng ga cũng là một yếu tố đáng kể giúp tiết kiệm xăng.

Ngọc cũng chia sẻ thêm, cô thường khá bận rộn nên cũng ít để ý đến tình trạng bảo dưỡng, bảo hành của xe. Nhưng thật may là Janus được tích hợp với ứng dụng My Yamaha Motor giúp cô nàng đăng ký bảo hành và sử dụng Phiếu bảo trì điện tử miễn phí, kiểm tra thời gian bảo hành và kết quả sử dụng phiếu bảo trì, hỗ trợ tìm kiếm,... Hệ thống khóa Smartkey thông minh chiều lòng cô nàng chỉ với một núm xoay đã có thể thực hiện mọi chức năng: mở/khóa cổ xe, định vị tìm xe, mở cốp xe,..., giúp quản lý xe tiện lợi mà an toàn.

Yamaha Janus là gợi ý hàng đầu của Ngòng Ngọc cho những bạn đang tìm kiếm một em xe tay ga chất lượng cao và tiết kiệm nhiên liệu. Với mức giá chỉ từ 29.15 triệu đồng, Janus hoàn toàn xứng đáng trở thành người bạn đồng hành trong mọi hành trình của bạn.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về Yamaha Janus 125 mới tại đây: https://ymhvn.com/pr_janus2024