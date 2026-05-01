Ngư dân Vĩnh Long ra khơi mùa biển nông, thuyền về đầy ắp hải sản

Ra khơi bám biển, tàu về đầy tôm cá

Những ngày cuối tháng 4, nắng cháy da thịt, tại cảng cá Đại An của tỉnh Vĩnh Long (trước đây thuộc thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) ghe tàu đánh bắt hải sản vẫn nối đuôi nhau cập bến. Trên bờ, những đôi tay thoăn thoắt chuyển từng giỏ cá đầy ắp, hòa cùng tiếng cười nói tạo nên không khí lao động vui tươi, phấn khởi.

Theo các ngư dân, vào mùa biển nông, bà con chủ yếu đánh bắt mực, cá đù, cá xô, cá đỏng, cá mối... Do đặc thù biển nông, thời điểm hiện tại, các loại cá lớn hiếm khi xuất hiện.

Nhiều năm gắn bó với nghề đánh bắt hải sản, anh Dương Hiệp (ấp Định An, xã Đại An) cho biết, gia đình anh đang vận hành 2 tàu, gồm một tàu khai thác xa bờ và một tàu hậu cần.

Mặt hàng "chủ lực" của mùa biển nông là mực nang và mực ống, giá bán từ 100.000 - 110.000 đồng/kg; riêng các loại cá thông dụng như cá đù hoặc cá tạp khác dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

"Với mỗi chuyến ra khơi từ 20 đến 30 ngày, chi phí đầu tư khoảng 15 - 20 triệu đồng. Nhờ kinh nghiệm dày dạn, trung bình mỗi tháng tôi thu về lợi nhuận từ 30 - 40 triệu đồng", anh Hiệp nói.

Tại cảng cá Đại An, không khí làm việc hối hả với những đôi tay thoăn thoắt của nhóm thợ lành nghề. Phía dưới hầm tàu, các lao động liên tục chuyển cá từ khoang chứa lên bờ. Để giữ được độ tươi ngon, toàn bộ hải sản ngay sau khi đánh bắt đều được cấp đông bằng đá và muối.





Ông Trần Thanh Lộc (38 tuổi, ở ấp Định An) cho biết: "Khi cá đưa lên điểm tập kết, tôi bắt đầu phân loại vào từng sọt riêng. Cá lớn, cá nhỏ tách riêng để định giá bán hợp lý. Những con kém chất lượng sẽ bị loại bỏ, tránh trộn lẫn với hàng đạt chuẩn".

Đến cảng cá Định An, mọi người dễ dàng cảm nhận có vị mặn của muối, mùi tanh của cá và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của bao thế hệ ngư dân gắn bó với nghề đi biển vốn nhiều thăng trầm.

Tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bên ngoài cảng cá Đại An, những dòng xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau chờ đến lượt vào cân cá và chất lên xe. Tùy theo nhu cầu của thị trường, thương lái sẽ chọn lựa mặt hàng phù hợp cho các phiên chợ bỏ mối của mình.

Bà Trần Thị Diễm Trang (45 tuổi, thương lái kinh doanh thủy sản) cho biết, bình quân mỗi chuyến đi bà có thu nhập 3 đến 5 triệu đồng.

"Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các chợ đầu mối lớn ở TP.HCM và Đồng Nai. Các đơn vị thu mua lại để bỏ mối cho quán ăn, nhà hàng nên chất lượng luôn phải đảm bảo", bà Trang nói.

Nằm bên nhánh sông Hậu đổ ra biển lớn, cảng cá Đại An đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng cho tàu thuyền các tỉnh miền Tây. Đây cũng là nơi trung chuyển thủy, hải sản đến các tỉnh, thành trong cả nước.

Kể từ năm 2016, tàu biển tải trọng lớn đã vào được sông Hậu, lượng tàu cá cập cảng ngày càng tấp nập. Giai đoạn 2017 - 2019, có thời điểm cập cảng gần 200 tàu/ngày, sản lượng hải sản hơn 20.000 tấn/năm. Cảng Đại An cũng là nơi tránh trú bão cho các tàu đánh cá mùa giông bão.

Ông Ngô Quốc Thạnh, Chủ tịch UBND xã Đại An cho biết toàn xã hiện có 158 tàu cá, trong đó 133 tàu duy trì hoạt động thường xuyên. Đối với các tàu chưa đủ tiêu chuẩn, Ban quản lý cảng chỉ cấp phép đánh bắt gần bờ nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện cho công tác giám sát.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tích cực vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khai thác, góp phần nâng cao giá trị và chất lượng thủy sản địa phương.