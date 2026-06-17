Ngũ Hành Sơn tăng tốc phát triển sau sáp nhập

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý từ ngày 1.7.2025, P.Ngũ Hành Sơn hiện có diện tích hơn 40 km² với dân số hơn 112.000 người. Đây là địa bàn hội tụ nhiều lợi thế đặc biệt của Đà Nẵng như: di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, di sản tư liệu ma nhai, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, phố du lịch An Thượng cùng hơn 12 km bờ biển…

Theo UBND P.Ngũ Hành Sơn, ngay sau khi sáp nhập, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của mô hình chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực và gần dân. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 99,82%; hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%.

Ngũ Hành Sơn ghi nhận lượng du khách đến với danh thắng Ngũ Hành Sơn ngày càng tăng Ảnh: Hoàng Sơn

Ngũ Hành Sơn hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp, gần 9.600 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 680.000 khách quốc tế, tổng thu ngân sách đạt hơn 43,3 tỉ đồng. Khu phố du lịch An Thượng tiếp tục là điểm đến sôi động của du khách quốc tế; các dự án như nâng cấp chợ du lịch Bắc Mỹ An, xây dựng chợ Đông Hải, phát triển các bến thủy nội địa… đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm mở rộng không gian dịch vụ, du lịch.

Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước tiếp tục duy trì sức sống với 385 cơ sở sản xuất, khoảng 1.250 lao động lành nghề. Bình quân mỗi tháng, làng nghề xuất ra hơn 58.000 sản phẩm, giá trị khoảng 9,5 tỉ đồng. Địa phương cũng đã ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật chế tác đá mỹ nghệ Non Nước giai đoạn 2026 - 2030; triển khai đề án quảng bá di sản tư liệu ma nhai gắn với phát triển du lịch văn hóa.

Tập trung chỉnh trang đô thị, thúc đẩy chuyển đổi số

UBND P.Ngũ Hành Sơn xác định công tác quản lý đô thị và đầu tư hạ tầng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2026, phường được giao triển khai 117 dự án đầu tư công với tổng kế hoạch vốn gần 200 tỉ đồng. Địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân, đặc biệt với các dự án hạ tầng giao thông và tái định cư.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai quyết liệt với 21 dự án trọng điểm, tổng vốn hơn 506 tỉ đồng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 3 dự án giải tỏa đền bù; chi trả gần 100 tỉ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều dự án động lực của thành phố như: công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, khu tái định cư và hạ tầng khu vực Làng đại học đang được tập trung triển khai…

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, địa phương tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đô thị tại các khu vực đông khách du lịch như: chợ Bắc Mỹ An, chợ Non Nước và các tuyến đường ven biển. Chỉ trong hơn 1 tháng triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã tổ chức 33 đợt ra quân, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, biển quảng cáo, dù bạt và kinh doanh tự phát.

Bên cạnh đó, Ngũ Hành Sơn đang đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Địa phương đã ký kết hợp tác chuyển đổi số với VNPT, Viettel, FPT Telecom; triển khai xây dựng không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nhiều ứng dụng phục vụ người dân, du khách. Một số mô hình đang được triển khai như: không gian bán hàng trực tuyến tại chợ Bắc Mỹ An, bản đồ số du lịch NEO Ngũ Hành Sơn, mini app tích hợp dịch vụ hành chính công, phản ánh hiện trường và thương mại điện tử cho sản phẩm đá mỹ nghệ Non Nước.

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026 tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách

Theo UBND P.Ngũ Hành Sơn, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại; tăng tốc đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị và chuyển đổi số nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần xây dựng Ngũ Hành Sơn trở thành đô thị du lịch hiện đại, văn minh của Đà Nẵng.