Ngủ máy lạnh: Hô hấp và xoang bắt đầu bị ảnh hưởng từ mức nhiệt nào?

Điều đáng chú ý là cùng nằm trong phòng máy lạnh như nhau nhưng có người xuất hiện các vấn đề trên, có người lại không. Đôi khi, chỉ cần hạ nhiệt độ thêm 1-2°C là sáng hôm sau sẽ thấy khó chịu vùng xoang mũi, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Trên thực tế, tác động của máy lạnh không chỉ phụ thuộc vào mức nhiệt cài đặt mà còn liên quan chặt chẽ đến độ ẩm không khí và hướng gió thổi. Ngoài ra, những người mắc viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn hay hen phế quản thường sẽ nhạy cảm và dễ xuất hiện triệu chứng khó chịu hơn khi ngủ máy lạnh.

Đôi khi yếu tố gây khó chịu khi ngủ máy lạnh là do độ ẩm giảm chứ không phải nhiệt độ quá lạnh ẢNH MINH HỌA: AI

Tác động của máy lạnh lên hô hấp không chỉ đơn thuần là không khí lạnh phả ra mà là sự kết hợp giữa lạnh, khô và luồng gió liên tục. Về sinh lý, mũi đóng vai trò như một bộ điều hòa tự nhiên, làm ấm, làm ẩm và lọc không khí trước khi đưa xuống phổi.

Khi ngủ trong phòng máy lạnh suốt đêm, đặc biệt ở mức nhiệt thấp và độ ẩm giảm, niêm mạc mũi dễ bị mất nước. Hệ quả là cảm giác khô rát mũi họng, chất nhầy trở nên đặc hơn, gây nghẹt mũi và làm giảm khả năng dẫn lưu xoang.

Nhiệt độ nào thì máy lạnh bắt đầu ảnh hưởng hô hấp

Vấn đề đặt ra là "từ nhiệt độ nào thì máy lạnh bắt đầu ảnh hưởng hô hấp và xoang mũi". Các chuyên gia cho biết không thể xác định một con số nhiệt độ tuyệt đối áp dụng cho tất cả mọi người. Nguyên nhân là do phản ứng đường hô hấp phụ thuộc nhiều vào cơ địa.

Tuy nhiên, các dữ liệu nghiên cứu cho thấy niêm mạc mũi có xu hướng hoạt động tối ưu quanh mức nhiệt khoảng 23°C. Khi nhiệt độ không khí hít vào thấp hơn hoặc cao hơn đáng kể so với mức này, tốc độ vận chuyển chất nhầy trong mũi có thể giảm và đường hô hấp bắt đầu bị ảnh hưởng.

Trong thực tế, nhiều người nhạy cảm nhận thấy các triệu chứng như nghẹt mũi, khô mũi bắt đầu rõ hơn khi nhiệt độ phòng xuống dưới khoảng 23°C, đặc biệt nếu độ ẩm thấp.

Để giảm nguy cơ khó chịu, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh nên dựa trên ngưỡng xuất hiện triệu chứng của từng người. Với người hay nghẹt mũi hoặc khô họng, có thể bắt đầu ở mức 24-26°C. Sau đó, nếu muốn lạnh hơn, họ có thể giảm dần nhiệt độ để tìm mức dễ ngủ mà không gây kích ứng. Nếu quen ngủ mát sâu ở 18-20°C, cần chú ý kiểm soát độ ẩm và tránh để luồng gió thổi trực tiếp vào mặt.

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân chính gây khó chịu khi ngủ máy lạnh không nằm ở nhiệt độ mà là độ ẩm không khí. Máy lạnh làm giảm độ ẩm trong phòng, nhất là khi bật suốt đêm trong không gian kín.

Khi độ ẩm xuống thấp, niêm mạc mũi và họng dễ khô, chất nhầy đặc lại và khả năng tự làm sạch của đường hô hấp suy giảm, theo Medical News Today.