Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ: Nhận biết sớm để điều trị đúng

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Ngáy to cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý, tiếng ngáy không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, đó cũng đồng thời là lời cảnh báo từ sức khỏe.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ với dấu hiệu phổ biến là ngủ ngáy, ngáy to... có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng sức khỏe khác.

Điều trị ngưng thở khi ngủ cần xác định đúng nguyên nhân và mức độ bệnh để lựa chọn phương pháp phù hợp, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

20 giờ thứ tư, ngày 29.7.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ: Nhận biết sớm, điều trị đúng nguyên nhân":

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ Hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

ngủ ngáy Ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ Nhận biết sớm để điều trị đúng Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận