Hội chứng ngưng thở khi ngủ với dấu hiệu phổ biến là ngủ ngáy, ngáy to... có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng sức khỏe khác.

Điều trị ngưng thở khi ngủ cần xác định đúng nguyên nhân và mức độ bệnh để lựa chọn phương pháp phù hợp, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

20 giờ thứ tư, ngày 29.7.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ: Nhận biết sớm, điều trị đúng nguyên nhân":

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