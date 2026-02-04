Ngựa vàng tiến bước: Khi tinh thần ‘Gióng’ hiện diện trong thiết kế Xuân 2026 của PNJ

Tinh thần tiến bước của năm Bính Ngọ qua hình ảnh Ngựa trong văn hóa Việt

Trước nay, từ đời sống dân gian đến mỹ thuật truyền thống, hình ảnh ngựa thường xuất hiện trong những câu chuyện về sự dịch chuyển, tinh thần vượt qua giới hạn, tiến về phía trước với khí thế mạnh mẽ và những bước đi mở lối. Nổi bật trong dòng chảy biểu tượng ấy là Thánh Gióng - một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đằng sau hình ảnh người anh hùng cưỡi ngựa sắt đánh thắng giặc Ân là tinh thần đoàn kết của cộng đồng - nơi từng hạt gạo, tấm vải, mảnh sắt được góp lại để tạo nên kỳ tích. Ngựa sắt, vì thế, không chỉ gắn với một cá nhân, mà còn là hiện thân của ý chí, niềm tin và sức mạnh nội lực của cả dân tộc.

Tinh thần ấy được họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm khắc họa trong tác phẩm "Gióng" (1990, Sơn mài) - một kiệt tác của mỹ thuật hiện đại, được công nhận là một trong những bảo vật quốc gia và lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Danh họa đã vận dụng nhiều yếu tố từ nghệ thuật Đông Sơn, kỹ thuật sơn mài truyền thống và ngôn ngữ tạo hình lập thể để không chỉ tái hiện hình ảnh "Ngựa sắt" trong truyền thuyết, mà còn thổi bùng ngọn lửa niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc qua từng đường nét nghệ thuật.

Tác phẩm Gióng (1990, Sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Bảo vật quốc gia; Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ẢNH: BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM

PNJ mang "bảo vật quốc gia" vào thiết kế bao bì Tết 2026

Bước sang năm Bính Ngọ - năm của nguồn năng lượng dồi dào và sự tiến bước, PNJ đã lấy cảm hứng hình ảnh từ tác phẩm Gióng (1990, Sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Bảo vật quốc gia; Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào các thiết kế bao bì Xuân 2026.

PNJ mang tinh thần “Gióng” vào thiết kế bao bì Xuân 2026 ẢNH: PNJ

Đặt tinh thần Gióng vào tâm thế bứt phá của năm 2026, PNJ không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với di sản mỹ thuật quốc gia, mà còn là một cách tiếp cận sáng tạo để đưa giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với đời sống đương đại. Sự kết hợp giữa nét đẹp di sản và sự cứng cáp của, mạnh mẽ của trang sức và quà tặng vàng là sự bảo chứng cho một năm mới vững chãi. Qua đó, PNJ góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc và gửi gắm khát vọng tiến về phía trước trong thời kỳ mới.

Từ hộp vàng miếng, bao lì xì, đến thiệp chúc, túi giấy… mỗi sản phẩm trở thành lời chúc, lời nhắc nhở và niềm tin vào tương lai. Hình ảnh ngựa với vẻ đẹp oai phong, hùng dũng, luôn tiến về phía trước, tạo nên kỳ tích ngoạn mục còn là lời nhắc nhở về tinh thần sống đẹp - đồng lòng, chung sức cùng quê hương bước vào kỷ nguyên mới với khí thế mạnh mẽ của linh vật năm Bính Ngọ.

Thiết kế được ứng dụng vào nhiều “điểm chạm” khác nhau giúp lan tỏa câu chuyện văn hóa mà PNJ gửi gắm ẢNH: PNJ

Không chỉ là thiết kế, những sản phẩm của PNJ với bao bì Tết truyền cảm hứng mạnh mẽ còn trở thành câu chuyện được người tiêu dùng chia sẻ. Chị Minh Anh (phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết: "Tôi rất ấn tượng khi thấy hình ảnh ngựa trên bao lì xì PNJ. Nó không chỉ đẹp mà còn gợi nhớ đến sự mạnh mẽ, kiêu hãnh, tự tin. Tôi cảm thấy như mình đang mang theo một lời chúc tiến bước cho cả gia đình trong năm mới".

Anh Hoàng Nam, Trưởng nhóm tại một công ty công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ: "Mỗi năm tôi đều chọn vàng PNJ có hình tượng linh vật làm quà biếu Tết. Năm nay, khi thấy thiết kế lấy cảm hứng từ bảo vật quốc gia, tôi càng thấy ý nghĩa hơn. Nó không chỉ là món quà giá trị mà còn mang theo niềm tự hào văn hoá, khai mở vận trình thuận lợi cả năm".

Bên cạnh xuất hiện trong các thiết kế bao bì, PNJ còn mang tinh thần “Ngựa sắt” đến với không gian trưng bày sản phẩm tại PNJ NEXT

Trong nhịp sống hiện đại, Tết vẫn giữ nguyên giá trị là dịp để mỗi người tìm về cội nguồn. Chính vì thế, các thiết kế bao bì "Ngựa vàng tiến bước" của PNJ không chỉ là sự sáng tạo trong bao bì, hay dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, mà còn chạm đến cảm xúc và niềm tin của người tiêu dùng - một cách để năm mới thêm phần ý nghĩa, để mỗi món quà trao tay trở thành lời chúc tiến bước.