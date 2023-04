Ngửi mùi cà phê giúp tăng năng suất làm việc

Một nghiên cứu của Học viện Công nghệ Stevens (bang New Jersey, Mỹ) được công bố trên The Journal of Environmental Psychology (tạm dịch: Tạp chí Tâm lý học môi trường), cho biết việc ngửi mùi cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, từ đó giúp tăng đáng kể hiệu suất làm việc dù chưa cần uống trực tiếp, theo trang tin The Digest.



Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Adriana Madzharov - giảng dạy tại Học viện Công nghệ Stevens, giải thích rằng não chúng ta có khả năng liên kết những mùi hương quen thuộc với cảm xúc và các phản xạ có điều kiện.

Về cơ bản, việc ngửi mùi cà phê sẽ giúp não "nhớ" đến khả năng giúp tỉnh táo của loại đồ uống này. Hay nói cách khác, việc ngửi mùi cà phê hoặc một tách cà phê mới pha có thể làm tăng hoạt động não và khiến bạn cảm thấy tập trung và tràn đầy năng lượng làm việc.

Ngửi mùi cà phê hoặc một tách cà phê mới pha có thể làm tăng hoạt động não và khiến bạn cảm thấy tập trung hơn SHUTTERSTOCK

Trước đó, Giáo sư Madzharov và các đồng sự đã tiến hành nghiên cứu trên khoảng 100 sinh viên và chia thành 2 nhóm. Theo đó, nhóm sinh viên đầu tiên sẽ tiến hành làm một bài kiểm tra toán học trong căn phòng có đầy mùi cà phê. Còn nhóm thứ 2 cũng làm bài kiểm tra tương tự, nhưng trong một căn phòng không có mùi cà phê.

Kết quả cho thấy nhóm sinh viên ở trong căn phòng có mùi cà phê đạt điểm cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng.

Để kiểm tra kỹ hơn kết quả trên, Giáo sư Madzharov và các đồng sự đã tiến hành một cuộc khảo sát trên hơn 200 người chưa tham gia nghiên cứu đầu tiên. Nhóm chuyên gia đã hỏi họ về những mùi hương khác nhau và các tác động của chúng.

Kết quả khảo sát cho thấy những người tham gia tin rằng ở trong không gian có mùi cà phê sẽ khiến họ cảm thấy hưng phấn và tỉnh táo so với nơi không có mùi thơm hoặc có mùi hoa.

Nghiên cứu thú vị này cho thấy ngay cả khi không uống, chúng ta vẫn có thể nhận được những lợi ích lớn về mặt tinh thần chỉ thông qua việc ngửi mùi cà phê. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người cần duy trì sự tập trung liên tục trong ngày, mà không cần phải uống quá nhiều cà phê.