Người âm mưu tấn công concert của Taylor Swift lãnh án 15 năm tù

Tòa án bang Wiener Neustadt (Áo) ngày 28.5 tuyên phạt bị cáo Beran A (tên đầy đủ được giữ bí mật theo luật về quyền riêng tư ở nước này) 15 năm tù với nhiều tội danh, trong đó bao gồm âm mưu tấn công buổi hòa nhạc (concert) của ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift hồi năm 2024, Reuters đưa tin.

Beran A bị bắt vào ngày 7.8.2024, chỉ một ngày trước khi diễn ra đêm diễn đầu tiên trong chuỗi 3 đêm concert của ca sĩ người Mỹ tại thủ đô Vienna (Áo). Cả 3 đêm diễn buộc phải hủy sau khi nghi phạm được cho là lên kế hoạch tấn công vào đêm nhạc. Người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối lớn khi concert bị hủy. Bản thân ca sĩ Taylor Swift thời điểm đó cũng chia sẻ cảm giác “suy sụp” trước sự việc này.

Bị cáo Beran A (giữa) được cảnh sát áp giải tại tòa án bang Wiener Neustadt, Áo ngày 28.5 ẢNH: REUTERS

Tại tòa, Beran A đã nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến âm mưu tấn công nói trên, nhóm tội danh có khung hình phạt lên đến 20 năm tù.

Cơ quan điều tra xác định Beran A đã cố gắng mua vũ khí trái phép, bao gồm một khẩu súng máy và lựu đạn cầm tay nhưng bất thành. Ngoài ra, y còn làm theo các hướng dẫn trong một video của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để chế tạo một lượng nhỏ thuốc nổ Triacetone Triperoxide (TATP).

Cũng tại phiên tòa, Beran A còn bị cáo buộc đã cùng bạn học cũ âm mưu tự tiến hành các vụ tấn công hồi đầu năm 2024 tại nhiều thành phố khác nhau. Bị cáo cùng đồng phạm Arda K thừa nhận đã di chuyển tới các thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để thực hiện âm mưu khủng bố nhưng sau đó lại từ bỏ ý định.

Beran A khai nhận từng đi khắp Dubai vào tháng 3.2024 để tìm kiếm nạn nhân nhằm thực hiện một vụ đâm dao, thế nhưng người này lại lên cơn hoảng loạn ngay khi định ra tay. Trở về Vienna, người này quyết tâm tiến hành một âm mưu táo tợn hơn và cuối cùng nhắm mục tiêu vào concert của Taylor Swift.

Bồi thẩm đoàn vẫn kết luận Beran A có tội đối với 13 trên tổng số 15 điểm buộc tội, trước khi tòa tuyên án 15 năm tù. Đồng phạm Arda K cũng bị kết tội với mọi cáo buộc và lãnh án 12 năm tù.