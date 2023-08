'Người ấy là ai?' với cái kết bất ngờ dành cho ca sĩ Vũ Thảo My

Tập cuối Người ấy là ai? mùa 5 (tối 3.8) khá đặc biệt khi nữ chính là ca sĩ Vũ Thảo My, bên cạnh dàn cố vấn gồm: Minh Tú, Phương Ly, cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu cùng dàn cực phẩm sáng sân khấu: Tim Nguyễn, Hiếu Vũ, Minh Tiến, Hayden Phạm, Trần Trọng.

Ở vòng đầu, Vũ Thảo My tạm biệt Trần Trọng vì cô cảm giác anh là người đã có chủ. Như dự đoán, Trần Trọng và bạn gái bước ra sân khấu, cả hai đã có 8 năm yêu nhau. Trần Trọng đã có màn cầu hôn lãng mạn ngay trên sân khấu Người ấy là ai?

Tập cuối Người ấy là ai? mùa 5 đưa khán giả từ bất ngờ này sang bất ngờ khác V.C

Đến vòng 2, 4 cực phẩm tham gia thử thách trò chơi cùng dàn cố vấn để cung cấp thêm dữ liệu cho nữ chính. Các cố vấn đồng lòng bảo vệ Tim Nguyễn vì muốn có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về anh. Hiếu Vũ là cực phẩm tiếp theo phải dừng chân vì những ý kiến cho rằng anh thuộc nhóm LGBT nhỉnh hơn độc thân. Hiếu Vũ công khai là cực phẩm màu tím, anh trải lòng từ bé đã nhận ra điều thay đổi ở bản thân, nhưng vì anh là con trai trưởng nên việc "come out" vẫn rất khó khăn. Hiếu Vũ chia sẻ thêm, anh cảm thấy ngưỡng mộ tất cả các bạn nữ đã dám mạnh mẽ để gạt bỏ quá khứ và ngồi vào ghế nữ chính để tìm một nửa còn lại phù hợp với mình.

3 cực phẩm tiếp theo bước vào vòng hashtag. Sau loạt chia sẻ thêm về thông tin cá nhân, Lệ Quyên, Minh Tú vẫn cho rằng Tim Nguyễn là người phù hợp nhất với Vũ Thảo My, trong khi Phương Ly và Lâm Bảo Châu lại nghĩ người thích hợp là Hayden Phạm. Vũ Thảo My quyết định trao hoa cho Hayden Phạm.

Tim Nguyễn lộ diện khiến các cố vấn phải tròn mắt vì đã có chủ. Tim Nguyễn cho biết "giao diện" của anh đã khiến rất nhiều người cho rằng anh thuộc nhóm LGBT.

Tuy "bị loại" nhưng Minh Tiến vẫn ở lại đợi nữ chính đến cuối chương trình

Đến lượt Minh Tiến lộ diện, tuy Vũ Thảo My cảm nhận anh là LGBT, nhưng rồi nữ ca sĩ vô cùng tiếc nuối khi Minh Tiến là nam độc thân của tập này. Anh cũng bày tỏ không hiểu lý do nào lại khiến nữ chính nghĩ rằng anh là người LGBT, Minh Tiến hứa vẫn ở đến cuối chương trình để đợi Vũ Thảo My.

Hayden Phạm là nam cuối cùng lộ diện, tiếc thay anh lại xuất hiện với bảng màu đỏ "đã có chủ".

Cái kết đầy bất ngờ và cũng thật đẹp cho Vũ Thảo My trong tập cuối Người ấy là ai? mùa 5 V.C

Những tưởng nữ chính Vũ Thảo My ra về một mình, nhưng Minh Tiến giữ lời hứa ở đến cuối chương trình để chờ nữ chính, mang đến cái kết đầy bất ngờ và cũng thật đẹp cho Vũ Thảo My.