Người bán rong 'chặt chém' khách tây 420.000 đồng 10 chiếc bánh rán bị xử phạt

Liên quan đến đoạn video du khách nước ngoài bị "chặt chém" 420.000 đồng khi mua khoảng 10 chiếc bánh rán tại phố cổ Hà Nội, tối 10.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xác định được danh tính người phụ nữ bán hàng.

Người phụ nữ bán bánh rán trong đoạn video ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Tổ Cảnh sát trật tự, Công P.Hoàn Kiếm đã xác định người phụ nữ bán bánh rán trong video là bà Phạm Thị Y. (50 tuổi, thường trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh).

Tổ Cảnh sát trật tự đã mời bà Y. về trụ sở để làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 225.000 đồng đối với bà Phạm Thị Y. về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định.

Đồng thời, tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở bà Y. thực hiện việc niêm yết và bán hàng đúng giá, không có hành vi thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian tới, Công an P.Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.

Bà Y. tại cơ quan công an ẢNH: KHẮC HIẾU

Trước đó, ngày 8.6, nam du khách nước ngoài đăng một số đoạn video về trải nghiệm mua bánh rán tại phố cổ, đoạn gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trên mạng xã hội Tiktok. Đoạn video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Theo nội dung được ghi lại, khi đang dạo phố, du khách nước ngoài được một người phụ nữ bán bánh rán gọi và giới thiệu về bánh nên đã dừng lại ăn thử và mua.

Trong lúc mua, du khách liên tục hỏi giá nhưng người phụ nữ bán bánh rán không trả lời. Thay vào đó, bà nhanh tay gắp khoảng 10 chiếc bánh rán cho vào túi nilon. Gắp xong 10 chiếc bánh, người bán cho biết túi bánh giá 150.000 đồng.

Tuy nhiên, khi du khách đưa cho người phụ nữ bán bánh rán tờ 500.000 đồng thì người bán chỉ trả lại 80.000 đồng (gồm 3 tờ 10.000 đồng cộng 1 tờ 50.000 đồng). Điều này đồng nghĩa với việc túi bánh rán được bán với giá 420.000 đồng.

Phía dưới đoạn clip, hàng nghìn bình luận cho rằng người phụ nữ đã "chặt chém" du khách, gây ảnh hưởng xấu đến du lịch Hà Nội. Trên thực tế, mỗi chiếc bánh rán loại này chỉ có giá khoảng 2.000 - 5.000 đồng tùy vào kích cỡ và địa điểm kinh doanh.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài bị "chặt chém" khi mua bánh rán ở Hồ Gươm. Năm 2024, một người bán hàng rong từng bị cơ quan chức năng xử phạt 150.000 đồng vì hét giá 100.000 đồng 4 chiếc bánh rán.

Người bán hàng rong này sau đó cũng bị yêu cầu cam kết không tiếp tục bán hàng rong trái quy định.