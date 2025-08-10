Dù có vào spa này sử dụng dịch vụ hay không, người đi đường tạt ngang qua góc phố này có lẽ vẫn sẽ phải ngoái lại nhìn thêm một chút.

Hình ảnh một người bảo vệ lớn tuổi, tỉ mỉ vẽ tranh bên ngoài tòa nhà trên đường 52 - TML, P.Cát Lái (TP.HCM), như một điểm nhấn lạ lùng nhưng đầy ấm áp giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều

Câu chuyện bắt đầu từ những năm tháng thanh xuân, khi ông còn là một nhân viên kế toán.

Ông Trương Quang Dũng (66 tuổi) chọn công việc bảo vệ tại một spa ở TP.HCM. Chính tại góc phố ấy, giữa bộn bề công việc, ông lại tìm thấy niềm đam mê hội họa chưa bao giờ tắt ẢNH: VÕ HIẾU

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nguồn thu nhập từ việc bán tranh không ổn định. Trải qua nhiều gian truân, ông Dũng đã tạm gác lại niềm đam mê và làm nhiều công việc khác để mưu sinh.

Ở tuổi 66, ông lựa chọn công việc bảo vệ dịch vụ, được giao làm việc tại một spa ở TP.HCM. Chính tại nơi đây, ông Dũng cũng nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người dành cho niềm đam mê hội họa. Từ chủ spa đến quản lý và các nhân viên đều xem ông Dũng như người trong gia đình và luôn tạo điều kiện để ông được thỏa mãn đam mê của mình.

Những bức tranh hoàn thiện đang phơi mình dưới nắng ẢNH: VÕ HIẾU

Hầu hết dụng cụ như màu, cọ, giá, khung,... đều được mọi người xung quanh thân tặng khi biết niềm đam mê hội họa của ông ẢNH: VÕ HIẾU

Dưới cái nắng gay gắt của TP.HCM, ông Dũng vẫn thỏa mãn niềm đam mê hội họa của mình. Đối với ông, vẽ không chỉ là nghề, mà còn là cách để tâm hồn được thư thái và cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Vẽ tranh giúp ông sống thoải mái và vui vẻ, dù không cần sự công nhận hay kiếm tiền từ đó.



