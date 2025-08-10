Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều
Video Đời sống

Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều

Võ Hiếu
Võ Hiếu
10/08/2025 08:51 GMT+7

Ở tuổi 66, ông Trương Quang Dũng chọn công việc bảo vệ tại một spa ở TP.HCM. Chính tại góc phố ấy, giữa bộn bề công việc, ông lại tìm thấy niềm đam mê hội họa chưa bao giờ tắt.

Tự động phát

Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều

Đang chạy

Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều

TP.HCM nắng nóng oi bức giữa mùa mưa: 'Hạn bà chằn' bao giờ mới hết?

TP.HCM nắng nóng oi bức giữa mùa mưa: 'Hạn bà chằn' bao giờ mới hết?

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Nữ tài xế taxi được CSGT TP.HCM mở đường chở thai phụ vỡ ối đi cấp cứu

Nữ tài xế taxi được CSGT TP.HCM mở đường chở thai phụ vỡ ối đi cấp cứu

Kỳ thú hồ Trị An: Mùa chim rồng rộc làm tổ

Kỳ thú hồ Trị An: Mùa chim rồng rộc làm tổ

Món chay tại nhà hàng Michelin vinh danh, khách 'không nỡ ăn vì quá đẹp'

Món chay tại nhà hàng Michelin vinh danh, khách 'không nỡ ăn vì quá đẹp'

Nước rút, người dân miền núi Nghệ An rơi nước mắt nhìn bản làng hoang tàn

Nước rút, người dân miền núi Nghệ An rơi nước mắt nhìn bản làng hoang tàn

AI thay đổi cách người Việt lên kế hoạch du lịch như thế nào?

AI thay đổi cách người Việt lên kế hoạch du lịch như thế nào?

Sinh viên ở ký túc xá, tiết kiệm điện thế nào?

Sinh viên ở ký túc xá, tiết kiệm điện thế nào?

Dù có vào spa này sử dụng dịch vụ hay không, người đi đường tạt ngang qua góc phố này có lẽ vẫn sẽ phải ngoái lại nhìn thêm một chút.

Hình ảnh một người bảo vệ lớn tuổi, tỉ mỉ vẽ tranh bên ngoài tòa nhà trên đường 52 - TML, P.Cát Lái (TP.HCM), như một điểm nhấn lạ lùng nhưng đầy ấm áp giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

Người bảo vệ già vẽ tranh trước spa: Tìm lại đam mê ở tuổi xế chiều

Câu chuyện bắt đầu từ những năm tháng thanh xuân, khi ông còn là một nhân viên kế toán.

- Ảnh 1.

Ông Trương Quang Dũng (66 tuổi) chọn công việc bảo vệ tại một spa ở TP.HCM. Chính tại góc phố ấy, giữa bộn bề công việc, ông lại tìm thấy niềm đam mê hội họa chưa bao giờ tắt

ẢNH: VÕ HIẾU

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nguồn thu nhập từ việc bán tranh không ổn định. Trải qua nhiều gian truân, ông Dũng đã tạm gác lại niềm đam mê và làm nhiều công việc khác để mưu sinh.

Ở tuổi 66, ông lựa chọn công việc bảo vệ dịch vụ, được giao làm việc tại một spa ở TP.HCM. Chính tại nơi đây, ông Dũng cũng nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người dành cho niềm đam mê hội họa. Từ chủ spa đến quản lý và các nhân viên đều xem ông Dũng như người trong gia đình và luôn tạo điều kiện để ông được thỏa mãn đam mê của mình.

- Ảnh 2.

Những bức tranh hoàn thiện đang phơi mình dưới nắng

ẢNH: VÕ HIẾU

- Ảnh 3.

Hầu hết dụng cụ như màu, cọ, giá, khung,... đều được mọi người xung quanh thân tặng khi biết niềm đam mê hội họa của ông

ẢNH: VÕ HIẾU

Dưới cái nắng gay gắt của TP.HCM, ông Dũng vẫn thỏa mãn niềm đam mê hội họa của mình. Đối với ông, vẽ không chỉ là nghề, mà còn là cách để tâm hồn được thư thái và cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Vẽ tranh giúp ông sống thoải mái và vui vẻ, dù không cần sự công nhận hay kiếm tiền từ đó.


Khám phá thêm chủ đề

bác bảo vệ bác bảo vệ vẽ tranh vẽ tranh sơn dầu Vẽ tranh Hội họa đam mê đời sống bình dị mạng xã hội Bác bảo vệ vẽ tranh bên góc đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận