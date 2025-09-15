Người bệnh hưởng lợi từ hợp tác y tế Việt - Nga

Sự kiện là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 5.2025 tại Liên bang Nga giữa Hệ sinh thái Tâm Anh, VNVC và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga V. Putin.

Lễ ký kết lần này có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và ông Gennady Stepanovich Bezdetko – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Tâm Anh ứng dụng phương pháp mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư hàng đầu của Liên bang Nga trong nghiên cứu, thực hành và ứng dụng các phương pháp mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư. Đặc biệt, hợp tác chú trọng chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, phát minh quan trọng về vắc xin, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Nga.

Giáo sư Andrey Kaprin - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tại lễ ký kết chiều 12/9, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Việc này giúp người bệnh Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với các thuốc và phương pháp điều trị mới, đồng thời thúc đẩy khả năng tự chủ sản xuất thuốc và vắc xin công nghệ cao và các phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến ngay trong nước, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Mặt khác, đội ngũ bác sĩ tại Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận trực tiếp công nghệ tiên tiến, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu.

Theo ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI), Liên bang Nga là một trong những quốc gia tiên phong thế giới trong nghiên cứu giải pháp điều trị ung thư. "Thông qua hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga, chúng tôi mong muốn mang những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần hơn với người dân Việt Nam, giảm tải gánh nặng ung thư và đóng góp vào sự phát triển chung của nền y học đất nước", ông chia sẻ.

VNVC sớm đưa thuốc sinh học mới về Việt Nam

Nhà máy Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm VNVC đã ký kết hợp tác với Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) về chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới, phục vụ điều trị nhiều bệnh cấp tính và mạn tính nguy hiểm.

Hợp tác này là bước cụ thể hóa chủ trương hợp tác y tế sâu rộng giữa hai quốc gia, đồng thời hiện thực hóa tinh thần của các Nghị quyết 57, 72 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; cũng như Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Konstantin Gorodnitsky, Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Medsintez tại Việt Nam và bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan ẢNH: PHẠM GIANG

Ngay sau lễ ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Hợp tác cũng bao gồm nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc và vắc xin mới, đồng thời phân phối các sản phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Dự kiến thời gian tới, nhiều loại thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được sản xuất tại nhà máy VNVC đạt chuẩn quốc tế, bao gồm: albumin tái tổ hợp, insulin tái tổ hợp, bút tiêm insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin, thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên sẽ tiến trao đổi chuyên sâu về phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết - căn bệnh đang là thách thức lớn của Việt Nam và khu vực nhiệt đới.

Ông Ngô Chí Dũng khẳng định: "Hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các đơn vị trong hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh, Viện nghiên cứu Tâm Anh sẽ triển khai với các viện nghiên cứu, bệnh viện và tập đoàn dược lớn của Nga. Mục tiêu là tiếp cận sớm thuốc, vắc xin và công nghệ mới nhằm phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam."

Ông cũng cho biết Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC đang tích cực hiện thực hóa các nội dung Nghị quyết 57, 28, 68, 72 của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất dược phẩm và vắc xin công nghệ cao, bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Trước đó, tháng 5.2025, VNVC cũng đã ký thỏa thuận với nhiều đối tác sở hữu năng lực hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học như Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Tập đoàn Dược phẩm Binnopharm (Nga), nhằm thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa vắc xin công nghệ cao, bao gồm vắc xin mRNA điều trị ung thư.

Dự kiến cuối năm 2027, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia ngay tại Việt Nam.

Bộ Y tế Việt Nam - Nga đánh giá cao hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định: Các thỏa thuận được ký kết sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế - những lĩnh vực có nhu cầu cấp bách không chỉ với Việt Nam và Liên bang Nga mà còn với toàn cầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, với vai trò tiên phong và năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ, hệ sinh thái Tâm Anh – VNVC sẽ là cầu nối quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai nước, đưa thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người dân.

Bà cũng cho biết Bộ Y tế cùng với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để đưa các thỏa thuận nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Albertovich Murashko, cũng đồng quan điểm và nhấn mạnh: sự kiện ký kết hợp tác lần này là bước tiến quan trọng, góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo hai nước, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Ông cho biết Nga hiện sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến trong điều trị ung bướu, cấy ghép tạng, cũng như các giải pháp phát triển hệ thống y tế toàn diện. Với việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt thông qua Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga, kỳ vọng sẽ đưa các thành tựu y khoa này đến gần hơn với người dân Việt Nam, giảm tải gánh nặng ung thư và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền y học nước nhà.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP.HCM quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Bệnh viện đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là Trung tâm Giải phẫu bệnh - tế bào đạt cùng lúc chứng nhận CAP và ISO 15189. Bệnh viện tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại như robot Modus V Synaptive, robot Da Vinci Xi, siêu máy CT Somatom Force… trong điều trị. Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC sở hữu gần 240 trung tâm tiêm chủng, mỗi năm phục vụ hàng chục triệu liều vắc xin. Tháng 5.2025, VNVC khởi công nhà máy vắc xin và sinh phẩm tại Tây Ninh với vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, hướng tới trở thành cơ sở sản xuất hiện đại hàng đầu khu vực, áp dụng tiêu chuẩn GMP của WHO, EU và FDA.



