Người bị mất cắp xe có cơ hội tìm lại xe nhờ biển số định danh

Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, từ ngày 15.8 biển số được cấp và quản lý theo mã định danh, gọi là biển số định danh. Khi bán xe, chủ xe phải giữ lại biển số, đăng ký xe (cà vẹt) và nộp cho công an làm thủ tục thu hồi.



Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho người khác.

Bạn đọc Dung Nguyên đặt câu hỏi: Tôi bị mất cắp xe máy 6 - 7 năm trước. Có báo công an nhưng không có còn giữ giấy tờ thì sao?

Người mất cắp xe có cơ hội tìm lại được xe nhờ biển số định danh Vũ Phượng

Trả lời câu hỏi này, một cán bộ CSGT phụ trách đăng ký xe tại TP.HCM cho biết, từ ngày 15.8, hệ thống đăng ký xe đã tự động mặc định biển số 5 số chưa làm thủ tục thu hồi là biển số định danh của người đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Trường hợp bị mất cắp xe máy trước ngày 15.8, người dân cần trình báo với công an để nhập lên hệ thống "xe bị mất cắp" và làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Thông tư 24 cho phép người dân được sang tên chính chủ xe mua bán qua nhiều đời chủ mất giấy tờ. "Trong quá trình này, nếu phát hiện số khung, số máy hay biển số khớp với thông tin về xe bị mất cắp đã có người trình báo trước đó, cơ quan chức năng sẽ mời người đứng tên trên hệ thống (chủ cũ) lên làm việc. Nhờ vậy, chủ xe có cơ hội tìm lại xe đã bị mất cắp nếu người đang sở hữu xe kia đi làm thủ tục sang tên", vị này giải thích.

Khoản 3 Điều 23 Thông tư 24 quy định các trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe: "Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được xe hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe".

Người dân đi làm thủ tục đăng ký xe, thu hồi tại Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (C08, Công an TP.HCM) Vũ Phượng

Hồ sơ thu hồi với trường hợp xe bị mất cắp gồm:

Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe



Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này



Chứng nhận đăng ký xe



Biển số xe (trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe)

"Thông tư quy định chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Do vậy, trường hợp xe bị mất cắp đi trình báo sẽ tránh được những liên lụy về các hành vi vi phạm của người đang chạy chiếc xe kia", CSGT giải thích.



Điều 26 Thông tư này cũng quy định trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương trong việc thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành, xe mất cắp theo quy định của pháp luật cho công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông biết để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ xe qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại hoặc cổng dịch vụ công.