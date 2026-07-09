Người bị thoát vị đĩa đệm có nên tập plank không?

Khi thực hiện đúng kỹ thuật, plank giúp kích hoạt đồng thời các cơ cốt lõi như bụng, lưng, mông và hông. Trong quá trình vận động, những nhóm cơ này phối hợp cùng nhau để giữ cột sống ổn định, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Nếu cơn đau lưng do thoát vị đang dữ dội, người bệnh nên ưu tiên điều trị giảm đau trước ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Plank an toàn hơn các bài tập gập bụng truyền thống

Các chuyên gia phục hồi chức năng cho biết những bài tập tăng cường khả năng ổn định cột sống như plank thường an toàn hơn các bài tập gập bụng truyền thống. Điều này là do chúng hạn chế động tác gập hoặc xoay cột sống quá mức, từ đó giảm áp lực lên đĩa đệm và đốt sống.

Khi điều trị thoát vị đĩa đệm, một trong những mục tiêu quan trọng nhất là tăng khả năng ổn định của cột sống. Khi các cơ lõi khỏe hơn, chúng sẽ nâng đỡ cột sống tốt hơn khi đứng, ngồi, đi lại hoặc nâng vật nhẹ. Nhờ đó, áp lực lên đĩa đệm cũng được phân bổ hợp lý hơn.

Khác với nhiều bài tập chỉ tác động vào một nhóm cơ, plank giúp rèn luyện cả hệ thống cơ lõi cùng lúc. Đây là nhóm cơ đóng vai trò như một chiếc đai tự nhiên, giúp bảo vệ cột sống và duy trì tư thế ổn định khi vận động.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Clinics cho thấy ở người đau lưng mạn tính, tập các bài giúp ổn định cơ lõi, trong đó có plank, giúp giảm đau hiệu quả hơn. Đồng thời, chúng cũng giúp cải thiện khả năng kiểm soát và ổn định cột sống tốt hơn.

Mỗi lần tập đều khiến cơn đau tăng lên, nên tạm dừng

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất kỳ người bị thoát vị đĩa đệm nào cũng nên tập plank ngay. Nếu đang trong giai đoạn đau cấp tính hoặc mỗi lần tập đều khiến cơn đau tăng lên, người bệnh nên tạm dừng. Nếu muốn tiếp tục tập, họ cần tham khảo ý kiến bác sĩ hay chuyên gia vật lý trị liệu.

Nếu cơn đau lưng đang dữ dội, điều ưu tiên người bệnh nên làm là điều trị giảm đau và kiểm soát tình trạng viêm trước. Cố gắng tập luyện trong giai đoạn này có thể khiến triệu chứng kéo dài hơn.

Ngoài ra, nếu người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như đau lan xuống chân, yếu cơ, tê bì hoặc gặp vấn đề về kiểm soát tiểu tiện, đại tiện thì cần đến bệnh viện ngay. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng chèn ép thần kinh nghiêm trọng và không nên tiếp tục tập luyện tại nhà.

Ngay cả khi không có những dấu hiệu trên, nếu mỗi lần plank đều khiến cơn đau tăng lên rõ rệt hoặc các triệu chứng kéo dài nhiều giờ, thì bài tập này cũng có thể là chưa phù hợp. Khi đó, chuyên gia vật lý trị liệu sẽ lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng hơn để xây dựng sức mạnh cơ lõi trước khi chuyển sang plank, theo Everyday Health.